https://ria.ru/20250411/gabyshev-2010608748.html

Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа - РИА Новости, 11.04.2025

Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

Уссурийский районный суд в Приморье отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T04:38:00+03:00

2025-04-11T04:38:00+03:00

2025-04-11T04:38:00+03:00

происшествия

уссурийск

новосибирск

москва

александр габышев (якутский шаман)

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева в психбольницу общего типа. В конце декабря 2024 года суд разрешил Габышеву принудительное лечение общего типа, но Приморский краевой суд отменил это постановление, направив дело на новое рассмотрение. "Уссурийским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства об изменении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, в отношении Габышева", - сказала Оленева. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.

https://ria.ru/20250228/gabyshev-2002099758.html

https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уссурийск, новосибирск, москва, александр габышев (якутский шаман), приморский краевой суд