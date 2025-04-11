Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа
Суд в Приморье отказал в переводе Александра Габышева в психбольницу общего типа
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева в психбольницу общего типа. В конце декабря 2024 года суд разрешил Габышеву принудительное лечение общего типа, но Приморский краевой суд отменил это постановление, направив дело на новое рассмотрение.
Суд отменил решение о смягчении типа лечения "шаману" Габышеву
28 февраля, 06:29
"Уссурийским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства об изменении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, в отношении Габышева", - сказала Оленева.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
Верховный шаман России осудил действия Габышева
16 августа 2021, 18:58