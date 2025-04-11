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Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа - РИА Новости, 11.04.2025
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04:38 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/gabyshev-2010608748.html
Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа
Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа - РИА Новости, 11.04.2025
Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа
Уссурийский районный суд в Приморье отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:38:00+03:00
2025-04-11T04:38:00+03:00
происшествия
уссурийск
новосибирск
москва
александр габышев (якутский шаман)
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева в психбольницу общего типа. В конце декабря 2024 года суд разрешил Габышеву принудительное лечение общего типа, но Приморский краевой суд отменил это постановление, направив дело на новое рассмотрение. "Уссурийским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства об изменении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, в отношении Габышева", - сказала Оленева. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
https://ria.ru/20250228/gabyshev-2002099758.html
https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html
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происшествия, уссурийск, новосибирск, москва, александр габышев (якутский шаман), приморский краевой суд
Происшествия, Уссурийск, Новосибирск, Москва, Александр Габышев (якутский шаман), Приморский краевой суд
Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

Суд в Приморье отказал в переводе Александра Габышева в психбольницу общего типа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева в психбольницу общего типа. В конце декабря 2024 года суд разрешил Габышеву принудительное лечение общего типа, но Приморский краевой суд отменил это постановление, направив дело на новое рассмотрение.
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Суд отменил решение о смягчении типа лечения "шаману" Габышеву
28 февраля, 06:29
"Уссурийским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства об изменении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, в отношении Габышева", - сказала Оленева.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Верховный шаман России осудил действия Габышева
16 августа 2021, 18:58
 
ПроисшествияУссурийскНовосибирскМоскваАлександр Габышев (якутский шаман)Приморский краевой суд
 
 
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