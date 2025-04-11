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Франция не смогла перезапустить новый атомный реактор на АЭС "Фламанвиль" - РИА Новости, 11.04.2025
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14:38 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/frantsija-2010732902.html
Франция не смогла перезапустить новый атомный реактор на АЭС "Фламанвиль"
Франция не смогла перезапустить новый атомный реактор на АЭС "Фламанвиль" - РИА Новости, 11.04.2025
Франция не смогла перезапустить новый атомный реактор на АЭС "Фламанвиль"
Энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций Франции, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:38:00+03:00
2025-04-11T14:38:00+03:00
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций Франции, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, сообщает издание Ouest France. Ранее планировалось, что остановленный в середине февраля реактор будет запущен 30 марта. Затем срок сдвинули на 11 апреля. "Остановка продлена для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования, необходимого для продолжения безопасного наращивания мощности реактора", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление EDF. Там указали, что соответствующие материалы находятся в ядерной части объектов. В компании отметили, что реактор может быть запущен 17 апреля, "но этот срок, вероятно, будет сдвинут". При этом в EDF сообщили, что планируют, что реактор выйдет на полную мощность в 1650 МВт летом. Ранее издание Tribune со ссылкой на инженеров, занимающихся проектом, сообщало, что в компании не могут устранить причину поломок. Трудности, возникшие с турбогенератором, не позволяют первому французскому реактору водно-водяного типа выдавать полную электрическую мощность без серьезного вмешательства, требующего возведения лесов внутри труднодоступных секций, сообщало СМИ. Ранее сообщалось об остановке другого атомного энергоблока на АЭС "Фламанвиль", не относящегося к водо-водяному типу (EPR), из-за "инцидента с безопасностью в связи с утечкой радиоактивного водяного пара". Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключён к энергосети в конце декабря 2024 года впервые за последние 25 лет. Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отметил в соцсетях генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии. Во Франции таким образом будет 57 ядерных реакторов. Установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватта до 63 гигаваттов. Отмечается, что после первоначального подключения в течение нескольких месяцев под наблюдением Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN) будут проводиться фазы тестирования, а также подключения и отключения от электросети, пока реактор не достигнет 100% мощности. Запуск французского реактора стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре 2024 года и несколько раз был остановлен из-за поломок. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро.
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в мире, франция, китай, финляндия, edf
В мире, Франция, Китай, Финляндия, EDF
Франция не смогла перезапустить новый атомный реактор на АЭС "Фламанвиль"

Франция не смогла перезапустить новый атомный реактор EPR на АЭС "Фламанвиль"

© Getty Images / laurence soulezАЭС "Фламанвиль" на берегу пролива Ла-Манш во Франции
АЭС Фламанвиль на берегу пролива Ла-Манш во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / laurence soulez
АЭС "Фламанвиль" на берегу пролива Ла-Манш во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций Франции, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, сообщает издание Ouest France.
Ранее планировалось, что остановленный в середине февраля реактор будет запущен 30 марта. Затем срок сдвинули на 11 апреля.
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"Остановка продлена для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования, необходимого для продолжения безопасного наращивания мощности реактора", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление EDF.
Там указали, что соответствующие материалы находятся в ядерной части объектов. В компании отметили, что реактор может быть запущен 17 апреля, "но этот срок, вероятно, будет сдвинут".
При этом в EDF сообщили, что планируют, что реактор выйдет на полную мощность в 1650 МВт летом.
Ранее издание Tribune со ссылкой на инженеров, занимающихся проектом, сообщало, что в компании не могут устранить причину поломок. Трудности, возникшие с турбогенератором, не позволяют первому французскому реактору водно-водяного типа выдавать полную электрическую мощность без серьезного вмешательства, требующего возведения лесов внутри труднодоступных секций, сообщало СМИ.
Ранее сообщалось об остановке другого атомного энергоблока на АЭС "Фламанвиль", не относящегося к водо-водяному типу (EPR), из-за "инцидента с безопасностью в связи с утечкой радиоактивного водяного пара".
Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключён к энергосети в конце декабря 2024 года впервые за последние 25 лет.
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Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отметил в соцсетях генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции".
По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии. Во Франции таким образом будет 57 ядерных реакторов. Установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватта до 63 гигаваттов.
Отмечается, что после первоначального подключения в течение нескольких месяцев под наблюдением Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN) будут проводиться фазы тестирования, а также подключения и отключения от электросети, пока реактор не достигнет 100% мощности.
Запуск французского реактора стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре 2024 года и несколько раз был остановлен из-за поломок. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро.
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