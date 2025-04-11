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Путин рассказал о будущем российского флота - РИА Новости, 11.04.2025
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15:22 11.04.2025 (обновлено: 16:29 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html
Путин рассказал о будущем российского флота
Путин рассказал о будущем российского флота - РИА Новости, 11.04.2025
Путин рассказал о будущем российского флота
Президент Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития ВМФ в Петербурге и рассказал о будущем российского флота. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:22:00+03:00
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владимир путин
россия
безопасность
николай патрушев
антон силуанов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вмф рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития ВМФ в Петербурге и рассказал о будущем российского флота.Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости."В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей &lt;...&gt; предусмотрено 8,4 триллиона рублей"."Имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения".Среди участников совещания: председатель Морской коллегии Николай Патрушев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин.Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и первый вице-премьер Денис Мантуров принимают участие по видеосвязи.
https://ria.ru/20250328/putin-2007840787.html
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353
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Путин: на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено восемь триллионов 400 миллиардов рублей
В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей.
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владимир путин, россия, безопасность, николай патрушев, антон силуанов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вмф рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Николай Патрушев, Антон Силуанов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВМФ РФ
Путин рассказал о будущем российского флота

Путин: на строительство новых кораблей предусмотрено 8,4 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота
Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития ВМФ в Петербурге и рассказал о будущем российского флота.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
  • Динамика меняющейся обстановки в мире и развитие технологий требуют формирования нового облика Военно-морского флота.
  • Модернизации ВМФ уделяют приоритетное внимание:
«
"В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей <...> предусмотрено 8,4 триллиона рублей".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
  • За последние пять лет построили 49 кораблей различных классов.
  • С 2020 года в состав ВМФ ввели четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки "Ясень-М".
  • На верфях от Калининграда до Владивостока идет серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев.
  • Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах — 100 процентов.
  • Этот показатель следует удерживать и в будущем.
  • Российские корабли должны быть в состоянии решать комплекс стоящих перед ними задач.
  • Необходимо системно развивать все составляющие флота:
«
"Имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
  • При разработке тактики действий флота нужно учитывать опыт СВО.
  • Все беспилотники следует интегрировать в единый разведывательный комплекс.
  • ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России.
Среди участников совещания: председатель Морской коллегии Николай Патрушев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и первый вице-премьер Денис Мантуров принимают участие по видеосвязи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьНиколай ПатрушевАнтон СилуановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВМФ РФ
 
 
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