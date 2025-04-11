https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html

Путин рассказал о будущем российского флота

Путин рассказал о будущем российского флота - РИА Новости, 11.04.2025

Путин рассказал о будущем российского флота

Президент Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития ВМФ в Петербурге и рассказал о будущем российского флота. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:22:00+03:00

2025-04-11T15:22:00+03:00

2025-04-11T16:29:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

николай патрушев

антон силуанов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вмф рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития ВМФ в Петербурге и рассказал о будущем российского флота.Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости."В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей <...> предусмотрено 8,4 триллиона рублей"."Имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения".Среди участников совещания: председатель Морской коллегии Николай Патрушев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин.Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и первый вице-премьер Денис Мантуров принимают участие по видеосвязи.

https://ria.ru/20250328/putin-2007840787.html

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Путин: на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено восемь триллионов 400 миллиардов рублей В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей. 2025-04-11T15:22 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир путин, россия, безопасность, николай патрушев, антон силуанов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вмф рф