Путин рассказал о будущем российского флота
Путин: на строительство новых кораблей предусмотрено 8,4 триллиона рублей
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота
Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в совещании по вопросам развития ВМФ в Петербурге и рассказал о будущем российского флота.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
- Динамика меняющейся обстановки в мире и развитие технологий требуют формирования нового облика Военно-морского флота.
- Модернизации ВМФ уделяют приоритетное внимание:
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"В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей <...> предусмотрено 8,4 триллиона рублей".
- За последние пять лет построили 49 кораблей различных классов.
- С 2020 года в состав ВМФ ввели четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки "Ясень-М".
- На верфях от Калининграда до Владивостока идет серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев.
- Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах — 100 процентов.
- Этот показатель следует удерживать и в будущем.
- Российские корабли должны быть в состоянии решать комплекс стоящих перед ними задач.
- Необходимо системно развивать все составляющие флота:
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"Имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения".
- При разработке тактики действий флота нужно учитывать опыт СВО.
- Все беспилотники следует интегрировать в единый разведывательный комплекс.
- ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России.
Среди участников совещания: председатель Морской коллегии Николай Патрушев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и первый вице-премьер Денис Мантуров принимают участие по видеосвязи.