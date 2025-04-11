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Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота - РИА Новости, 11.04.2025
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11:13 11.04.2025 (обновлено: 11:26 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/flot-2010653297.html
Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота
Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота - РИА Новости, 11.04.2025
Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2025
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россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
вмф рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Будет совещание по вопросам развития военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важного для нас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента в пятницу.
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, вмф рф
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность, ВМФ РФ
Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота

Песков: Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития ВМФ РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Будет совещание по вопросам развития военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важного для нас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента в пятницу.
Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин назвал ВМФ одной из гарантий безопасности России
28 марта, 00:35
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасностьВМФ РФ
 
 
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