https://ria.ru/20250411/flot-2010653297.html
Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота
Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота - РИА Новости, 11.04.2025
Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:13:00+03:00
2025-04-11T11:13:00+03:00
2025-04-11T11:26:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Будет совещание по вопросам развития военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важного для нас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента в пятницу.
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, вмф рф
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность, ВМФ РФ
Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития ВМФ РФ