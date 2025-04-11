https://ria.ru/20250411/flot-2010653297.html

Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота

Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота - РИА Новости, 11.04.2025

Путин проведет совещание по развитию Военно-Морского флота

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:13:00+03:00

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2025-04-11T11:26:00+03:00

россия

дмитрий песков

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безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Будет совещание по вопросам развития военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важного для нас", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента в пятницу.

https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, вмф рф