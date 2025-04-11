https://ria.ru/20250411/fermery-2010632512.html

Молдавские фермеры попросили о срочной встрече с властями из-за заморозков

Молдавские фермеры попросили о срочной встрече с властями из-за заморозков - РИА Новости, 11.04.2025

Молдавские фермеры попросили о срочной встрече с властями из-за заморозков

Ассоциация "Сила фермеров" просит о срочной встрече с представителями правительства из-за потенциальных убытков от апрельских заморозков, поскольку морозы могут РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:26:00+03:00

2025-04-11T09:26:00+03:00

2025-04-11T09:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Ассоциация "Сила фермеров" просит о срочной встрече с представителями правительства из-за потенциальных убытков от апрельских заморозков, поскольку морозы могут отразиться на урожае фруктов и ягод. В Молдавии несколько дней подряд были заморозки, в ночь на пятницу температура у поверхности земли опустилась до минус 9 градусов. "Мы просим о срочной встрече с правительством из-за сильных заморозков. Ситуация будет точно понятна через несколько дней, когда установятся стабильные, положительные температуры. Тогда уже будет видно, останутся соцветия на деревьях или опадут. А если они и опадут частично, то какой процент урожая останется на этих деревьях", — говорит глава ассоциации "Сила фермеров" Александру Брынза. По его словам, возможно появится необходимость привлечь европейские фонды для устранения кризиса в аграрном секторе. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что запрос фермеров будет рассмотрен и после они получат ответ. Председатель парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства Александр Трубка заявил, что государство будет готово оказать помощь, в том случае, если будет зафиксирован ущерб. На данный момент говорить о размерах убытков еще рано.

https://ria.ru/20241009/moldavija-1977222011.html

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