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Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро

Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро - РИА Новости, 11.04.2025

Евросоюз увеличит военную помощь Украине до 23 миллиардов евро

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:47:00+03:00

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2025-04-11T11:47:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран Евросоюза Киеву возрастет до 23 миллиардов евро по сравнению с 20 миллиардами в предыдущем году. "Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в 20 миллиардов", - сказала Каллас на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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