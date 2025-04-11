https://ria.ru/20250411/estoniya-2010763479.html

Патрушев прокомментировал решение Эстонии атаковать подозрительные суда

Патрушев прокомментировал решение Эстонии атаковать подозрительные суда - РИА Новости, 11.04.2025

Патрушев прокомментировал решение Эстонии атаковать подозрительные суда

Решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:11:00+03:00

2025-04-11T16:11:00+03:00

2025-04-11T16:42:00+03:00

эстония

таллин

в мире

николай патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Это решение Эстонии "отвратительно", сказал Патрушев журналистам."Надо думать, как противодействовать этому делу. Но сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более подробную информацию, как противодействовать этому. Надо обсудить", - добавил он.Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить.

https://ria.ru/20250212/estonija-1998852514.html

эстония

таллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, таллин, в мире, николай патрушев