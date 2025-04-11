https://ria.ru/20250411/estoniya-2010763479.html
Патрушев прокомментировал решение Эстонии атаковать подозрительные суда
Патрушев прокомментировал решение Эстонии атаковать подозрительные суда - РИА Новости, 11.04.2025
Патрушев прокомментировал решение Эстонии атаковать подозрительные суда
Решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:11:00+03:00
2025-04-11T16:11:00+03:00
2025-04-11T16:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Это решение Эстонии "отвратительно", сказал Патрушев журналистам."Надо думать, как противодействовать этому делу. Но сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более подробную информацию, как противодействовать этому. Надо обсудить", - добавил он.Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить.
https://ria.ru/20250212/estonija-1998852514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, таллин, в мире, николай патрушев
Эстония, Таллин, В мире, Николай Патрушев
Патрушев прокомментировал решение Эстонии атаковать подозрительные суда
Патрушев счел решение Эстонии атаковать и топить суда на Балтике отвратительным