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"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды
"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды - РИА Новости, 11.04.2025
"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды
Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как в течение пяти предыдущих дней не работал из-за непогоды и высокой опасности... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:57:00+03:00
2025-04-11T08:57:00+03:00
2025-04-11T08:57:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как в течение пяти предыдущих дней не работал из-за непогоды и высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта. "Сегодня 11 апреля... на курорте открыты: канатные дороги Азау – Кругозор (2350 м – 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м – 3500 м), Мир - Гарабаши (3500 м – 3847 м) и горнолыжные трассы: Мир – Кругозор, Кругозор - Азау", - говорится в сообщении. Курорт не работал со второй половины дня воскресенья до четверга.
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общество
"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды
"Эльбрус" возобновил работу после пяти дней простоя из-за непогоды
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как в течение пяти предыдущих дней не работал из-за непогоды и высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта.
"Сегодня 11 апреля... на курорте открыты: канатные дороги Азау – Кругозор (2350 м – 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м – 3500 м), Мир - Гарабаши (3500 м – 3847 м) и горнолыжные трассы: Мир – Кругозор, Кругозор - Азау", - говорится в сообщении.
Курорт не работал со второй половины дня воскресенья до четверга.