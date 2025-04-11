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"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды - РИА Новости, 11.04.2025
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08:57 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/elbrus-2010628023.html
"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды
"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды - РИА Новости, 11.04.2025
"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды
Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как в течение пяти предыдущих дней не работал из-за непогоды и высокой опасности... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:57:00+03:00
2025-04-11T08:57:00+03:00
общество
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как в течение пяти предыдущих дней не работал из-за непогоды и высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта. "Сегодня 11 апреля... на курорте открыты: канатные дороги Азау – Кругозор (2350 м – 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м – 3500 м), Мир - Гарабаши (3500 м – 3847 м) и горнолыжные трассы: Мир – Кругозор, Кругозор - Азау", - говорится в сообщении. Курорт не работал со второй половины дня воскресенья до четверга.
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общество
Общество
"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды

"Эльбрус" возобновил работу после пяти дней простоя из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКанатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Канатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как в течение пяти предыдущих дней не работал из-за непогоды и высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта.
"Сегодня 11 апреля... на курорте открыты: канатные дороги Азау – Кругозор (2350 м – 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м – 3500 м), Мир - Гарабаши (3500 м – 3847 м) и горнолыжные трассы: Мир – Кругозор, Кругозор - Азау", - говорится в сообщении.
Курорт не работал со второй половины дня воскресенья до четверга.
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