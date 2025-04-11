https://ria.ru/20250411/elbrus-2010628023.html

"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды

"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды - РИА Новости, 11.04.2025

"Эльбрус" возобновил работу после нескольких дней простоя из-за непогоды

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как в течение пяти предыдущих дней не работал из-за непогоды и высокой опасности... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:57:00+03:00

2025-04-11T08:57:00+03:00

2025-04-11T08:57:00+03:00

общество

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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу возобновил работу после того, как в течение пяти предыдущих дней не работал из-за непогоды и высокой опасности схода лавин, сообщает администрация курорта. "Сегодня 11 апреля... на курорте открыты: канатные дороги Азау – Кругозор (2350 м – 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м – 3500 м), Мир - Гарабаши (3500 м – 3847 м) и горнолыжные трассы: Мир – Кругозор, Кругозор - Азау", - говорится в сообщении. Курорт не работал со второй половины дня воскресенья до четверга.

https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1988619931.html

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общество