https://ria.ru/20250411/ekvador-2010604167.html

Глава МИД Эквадора пообещала разобраться с запретом на въезд россиян

Глава МИД Эквадора пообещала разобраться с запретом на въезд россиян - РИА Новости, 11.04.2025

Глава МИД Эквадора пообещала разобраться с запретом на въезд россиян

Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала срочно разобраться в ситуации с запретом на въезд некоторым россиянам в страну, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:25:00+03:00

2025-04-11T03:25:00+03:00

2025-04-11T05:48:00+03:00

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КИТО, 11 апр — РИА Новости. Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала срочно разобраться в ситуации с запретом на въезд некоторым россиянам в страну, сообщил РИА Новости посол России в Кито Владимир Спринчан."Состоялась продолжительная беседа с министром иностранных дел Эквадора, которая, подчеркнув, что миграционная служба входит в состав МВД, пообещала срочно разобраться в ситуации. При этом она отметила, что такое не должно происходить в отношении дружественной России", — сказал он.Вместе с тем, Спринчан подчеркнул, что чиновница не дала обещаний, что уже принятые миграционной службы решения об отказе во въезде россиянам отменят или что им принесут извинения, поскольку главе МИД необходимо провести беседу с министром внутренних дел.

https://ria.ru/20240217/ekvador-1927900147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эквадор, россия, в мире