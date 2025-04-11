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Глава МИД Эквадора пообещала разобраться с запретом на въезд россиян - РИА Новости, 11.04.2025
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Туризм
 
03:25 11.04.2025 (обновлено: 05:48 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ekvador-2010604167.html
Глава МИД Эквадора пообещала разобраться с запретом на въезд россиян
Глава МИД Эквадора пообещала разобраться с запретом на въезд россиян - РИА Новости, 11.04.2025
Глава МИД Эквадора пообещала разобраться с запретом на въезд россиян
Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала срочно разобраться в ситуации с запретом на въезд некоторым россиянам в страну, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:25:00+03:00
2025-04-11T05:48:00+03:00
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КИТО, 11 апр — РИА Новости. Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала срочно разобраться в ситуации с запретом на въезд некоторым россиянам в страну, сообщил РИА Новости посол России в Кито Владимир Спринчан."Состоялась продолжительная беседа с министром иностранных дел Эквадора, которая, подчеркнув, что миграционная служба входит в состав МВД, пообещала срочно разобраться в ситуации. При этом она отметила, что такое не должно происходить в отношении дружественной России", — сказал он.Вместе с тем, Спринчан подчеркнул, что чиновница не дала обещаний, что уже принятые миграционной службы решения об отказе во въезде россиянам отменят или что им принесут извинения, поскольку главе МИД необходимо провести беседу с министром внутренних дел.
https://ria.ru/20240217/ekvador-1927900147.html
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эквадор, россия, в мире
Эквадор, Россия, В мире, Туризм
Глава МИД Эквадора пообещала разобраться с запретом на въезд россиян

Глава МИД Эквадора обещала разобраться с запретом на въезд некоторых россиян

© Pixabay / PatoSanКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Pixabay / PatoSan
Кито, Эквадор. Архивное фото
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КИТО, 11 апр — РИА Новости. Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала срочно разобраться в ситуации с запретом на въезд некоторым россиянам в страну, сообщил РИА Новости посол России в Кито Владимир Спринчан.
"Состоялась продолжительная беседа с министром иностранных дел Эквадора, которая, подчеркнув, что миграционная служба входит в состав МВД, пообещала срочно разобраться в ситуации. При этом она отметила, что такое не должно происходить в отношении дружественной России", — сказал он.
Вместе с тем, Спринчан подчеркнул, что чиновница не дала обещаний, что уже принятые миграционной службы решения об отказе во въезде россиянам отменят или что им принесут извинения, поскольку главе МИД необходимо провести беседу с министром внутренних дел.
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