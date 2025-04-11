https://ria.ru/20250411/ekvador-2010602178.html
Эквадор обсуждает с Россией строительство АЭС
Эквадор обсуждает с Россией строительство АЭС - РИА Новости, 11.04.2025
Эквадор обсуждает с Россией строительство АЭС
Эквадор обсуждает с Россией и рядом других стран строительство первой в стране АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости замминистра энергетики страны Фабиан... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:34:00+03:00
2025-04-11T02:34:00+03:00
2025-04-11T02:34:00+03:00
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КИТО, 11 апр - РИА Новости. Эквадор обсуждает с Россией и рядом других стран строительство первой в стране АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости замминистра энергетики страны Фабиан Калеро. Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что стране нужны проекты в сфере атомной энергетики. Замминистра отметил, что сейчас Эквадор работает над законом об атомной энергетике и над урегулированием вопросов с Международным агентством по атомной энергии. "Наше видение заключается в том, что примерно в перспективе шести лет мы сможем установить модульный реактор мощностью около 300 МВт, а затем мы хотим расширить мощности до одного гигаватта", - сказал Калеро. Он отметил, что у России есть хороший опыт в атомной сфере. "Мы обсуждаем это с Россией, Францией, Соединенными Штатами", - сообщил замминистра.
https://ria.ru/20250206/ekvador-1997771189.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эквадор, россия, франция, в мире
Эквадор, Россия, Франция, В мире
Эквадор обсуждает с Россией строительство АЭС
Эквадор обсуждает с Россией строительство первой в стране АЭС малой мощности