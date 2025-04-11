https://ria.ru/20250411/ekvador-2010602178.html

Эквадор обсуждает с Россией строительство АЭС

Эквадор обсуждает с Россией строительство АЭС - РИА Новости, 11.04.2025

Эквадор обсуждает с Россией строительство АЭС

Эквадор обсуждает с Россией и рядом других стран строительство первой в стране АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости замминистра энергетики страны Фабиан... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:34:00+03:00

2025-04-11T02:34:00+03:00

2025-04-11T02:34:00+03:00

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КИТО, 11 апр - РИА Новости. Эквадор обсуждает с Россией и рядом других стран строительство первой в стране АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости замминистра энергетики страны Фабиан Калеро. Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что стране нужны проекты в сфере атомной энергетики. Замминистра отметил, что сейчас Эквадор работает над законом об атомной энергетике и над урегулированием вопросов с Международным агентством по атомной энергии. "Наше видение заключается в том, что примерно в перспективе шести лет мы сможем установить модульный реактор мощностью около 300 МВт, а затем мы хотим расширить мощности до одного гигаватта", - сказал Калеро. Он отметил, что у России есть хороший опыт в атомной сфере. "Мы обсуждаем это с Россией, Францией, Соединенными Штатами", - сообщил замминистра.

https://ria.ru/20250206/ekvador-1997771189.html

https://ria.ru/20250411/ekvador-2010595698.html

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россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эквадор, россия, франция, в мире