https://ria.ru/20250411/ekvador-2010595698.html
В Эквадоре открыли построенную с участием "Тяжмаша" ГЭС
В Эквадоре открыли построенную с участием "Тяжмаша" ГЭС - РИА Новости, 11.04.2025
В Эквадоре открыли построенную с участием "Тяжмаша" ГЭС
Торжественное открытие ГЭС "Тоачи Пилатон", построенной с участием российской компании "Тяжмаш", прошло в Эквадоре с участием властей страны, передает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:46:00+03:00
2025-04-11T00:46:00+03:00
2025-04-11T00:46:00+03:00
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КИТО, 11 апр - РИА Новости. Торжественное открытие ГЭС "Тоачи Пилатон", построенной с участием российской компании "Тяжмаш", прошло в Эквадоре с участием властей страны, передает корреспондент РИА Новости. Общая установленная мощность проекта составляет 254,4 МВт. В него входят ГЭС и подстанция "Сарапуйо" (48,9 МВт), водозабор "Пилатон", плотина "Тоачи", ГЭС и подстанция "Айюрикин" (204 МВт), мини-ГЭС "Тоачи" (1,63 МВт) и центр управления "Ла-Пальма". "Гидрокомплекс "Тоачи Пилатон" теперь стал реальностью и поступил на службу эквадорцам... Запуск проекта был приоритетом для нормализации энергоснабжения (в стране, которая недавно пережила кризис в сфере электроэнергетики - ред), и мы этого достигли", - сказал на церемонии открытия станции замминистра энергетики Фабиан Калеро. Он отметил, что в конце декабря станция была запущена на полную мощность в пробном формате. Замминистра поблагодарил российскую компанию "Тяжмаш" и эквадорских строителей, которые смогли запустить ГЭС раньше планируемых сроков. В прошлом году Эквадор в течение нескольких месяцев переживал тяжелый энергетический кризис. Из-за нехватки генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах свет в стране отключался на несколько часов каждый день. "Я надеюсь, что этот проект поможет преодолеть подобные ситуации и в памяти останется, что он был реализован при российской поддержке, при глубоких и значительных усилиях со стороны российской компании", - сказал журналистам посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
https://ria.ru/20250206/ekvador-1997771189.html
https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эквадор, россия, в мире
В Эквадоре открыли построенную с участием "Тяжмаша" ГЭС
В Эквадоре торжественно открыли построенную с участием Тяжмаша ГЭС Тоачи Пилатон
КИТО, 11 апр - РИА Новости. Торжественное открытие ГЭС "Тоачи Пилатон", построенной с участием российской компании "Тяжмаш", прошло в Эквадоре с участием властей страны, передает корреспондент РИА Новости.
Общая установленная мощность проекта составляет 254,4 МВт. В него входят ГЭС и подстанция "Сарапуйо" (48,9 МВт), водозабор "Пилатон", плотина "Тоачи", ГЭС и подстанция "Айюрикин" (204 МВт), мини-ГЭС "Тоачи" (1,63 МВт) и центр управления "Ла-Пальма".
"Гидрокомплекс "Тоачи Пилатон" теперь стал реальностью и поступил на службу эквадорцам... Запуск проекта был приоритетом для нормализации энергоснабжения (в стране, которая недавно пережила кризис в сфере электроэнергетики - ред), и мы этого достигли", - сказал на церемонии открытия станции замминистра энергетики Фабиан Калеро.
Он отметил, что в конце декабря станция была запущена на полную мощность в пробном формате. Замминистра поблагодарил российскую компанию "Тяжмаш" и эквадорских строителей, которые смогли запустить ГЭС раньше планируемых сроков.
В прошлом году Эквадор
в течение нескольких месяцев переживал тяжелый энергетический кризис. Из-за нехватки генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах свет в стране отключался на несколько часов каждый день.
"Я надеюсь, что этот проект поможет преодолеть подобные ситуации и в памяти останется, что он был реализован при российской поддержке, при глубоких и значительных усилиях со стороны российской компании", - сказал журналистам посол РФ
в Эквадоре Владимир Спринчан.