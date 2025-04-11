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Эксперты обсудили аспекты развития горнодобывающей промышленности - РИА Новости, 11.04.2025
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https://ria.ru/20250411/eksperty-2010680983.html
Эксперты обсудили аспекты развития горнодобывающей промышленности
Эксперты обсудили аспекты развития горнодобывающей промышленности - РИА Новости, 11.04.2025
Эксперты обсудили аспекты развития горнодобывающей промышленности
В рамках ежегодного форума "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки", организованного при содействии Российского союза... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:26:00+03:00
2025-04-11T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр – пресс-служба АО "Восточный порт". В рамках ежегодного форума "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки", организованного при содействии Российского союза промышленников и предпринимателей, ведущие отраслевые эксперты, представители государственных структур и руководители бизнес-сообщества обсудили приоритетные аспекты развития горнодобывающей промышленности. Ежегодно форум выступает платформой для диалога власти и бизнеса о стратегических инициативах в сфере горнодобывающей промышленности. На этот раз в центре внимания оказались приоритеты государственной политики в сфере недропользования, механизмы поддержки новых инвестиционных проектов, а также антикризисные меры, направленные на стабилизацию и развитие угольной промышленности. Особое внимание было уделено роли частных инвесторов в реализации национальных задач и развитию новых логистических маршрутов. В работе одной из ключевых сессий форума "Экспорт горно-металлургических грузов. Инвестиции в логистическую инфраструктуру" приняла участие генеральный директор ООО "Универсальная логистика" (управляет АО "Восточный Порт") и ПАО "НПК ОВК" Ирина Ольховская. Основной акцент в своем докладе о вызовах и перспективах вагоностроительной отрасли эксперт сделала на снижении объемов погрузки на сети ОАО "РЖД", что напрямую связано с недостаточной пропускной способностью ключевых магистралей. По прогнозным итогам текущего года погрузка в сравнении с максимальными значениями прошлых лет сократится на 20,7%. Основной причиной снижения грузовой базы ведущий аналитик отрасли назвала серьезный дефицит провозной способности инфраструктуры Российских железных дорог. Кроме того, чем меньше объем погрузки на сети РЖД, тем выше показатель профицита вагонного парка, и наоборот. На сегодняшний день 11% (138 тысяч вагонов) рабочего парка вагонов на сети, который на 1 апреля 2025 года составляет 1,2 миллиона вагонов, отставлено от движения. Объем невостребованных к перевозке вагонных парков пропорционален объему вывозимой грузовой базы. Поэтому, по мнению топ-менеджера ОВК, ключевое значение приобретает выполнение перевозчиком задач инвестиционной программы и обеспечение роста пропускной способности для фактического роста показателей погрузки на сети РЖД. "Как только РЖД финализируют инвестиционные программы по развитию инфраструктуры, прежде всего Восточного полигона, а также подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, снизится показатель профицита парка", — отметила Ольховская. В том числе одним из существенных вызовов для вагоностроительного комплекса Ольховская отметила высокую стоимость заемных средств. Нивелировать этот аспект может ЦБ путем снижения ключевой ставки. Проблема профицита мощностей вагоностроительных заводов может быть нивелирована рынком. Решение лежит в плоскости обеспечения высокой конкурентности рынка вагоностроения, развития отраслевой науки и выпуска усовершенствованного подвижного состава. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Эксперты обсудили аспекты развития горнодобывающей промышленности

© Фото : АО "Восточный порт"Эксперты обсудили аспекты развития горнодобывающей промышленности
Эксперты обсудили аспекты развития горнодобывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : АО "Восточный порт"
Эксперты обсудили аспекты развития горнодобывающей промышленности
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МОСКВА, 11 апр – пресс-служба АО "Восточный порт". В рамках ежегодного форума "Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки", организованного при содействии Российского союза промышленников и предпринимателей, ведущие отраслевые эксперты, представители государственных структур и руководители бизнес-сообщества обсудили приоритетные аспекты развития горнодобывающей промышленности.
Ежегодно форум выступает платформой для диалога власти и бизнеса о стратегических инициативах в сфере горнодобывающей промышленности. На этот раз в центре внимания оказались приоритеты государственной политики в сфере недропользования, механизмы поддержки новых инвестиционных проектов, а также антикризисные меры, направленные на стабилизацию и развитие угольной промышленности. Особое внимание было уделено роли частных инвесторов в реализации национальных задач и развитию новых логистических маршрутов. В работе одной из ключевых сессий форума "Экспорт горно-металлургических грузов. Инвестиции в логистическую инфраструктуру" приняла участие генеральный директор ООО "Универсальная логистика" (управляет АО "Восточный Порт") и ПАО "НПК ОВК" Ирина Ольховская.
Основной акцент в своем докладе о вызовах и перспективах вагоностроительной отрасли эксперт сделала на снижении объемов погрузки на сети ОАО "РЖД", что напрямую связано с недостаточной пропускной способностью ключевых магистралей.
По прогнозным итогам текущего года погрузка в сравнении с максимальными значениями прошлых лет сократится на 20,7%. Основной причиной снижения грузовой базы ведущий аналитик отрасли назвала серьезный дефицит провозной способности инфраструктуры Российских железных дорог. Кроме того, чем меньше объем погрузки на сети РЖД, тем выше показатель профицита вагонного парка, и наоборот. На сегодняшний день 11% (138 тысяч вагонов) рабочего парка вагонов на сети, который на 1 апреля 2025 года составляет 1,2 миллиона вагонов, отставлено от движения. Объем невостребованных к перевозке вагонных парков пропорционален объему вывозимой грузовой базы. Поэтому, по мнению топ-менеджера ОВК, ключевое значение приобретает выполнение перевозчиком задач инвестиционной программы и обеспечение роста пропускной способности для фактического роста показателей погрузки на сети РЖД.
"Как только РЖД финализируют инвестиционные программы по развитию инфраструктуры, прежде всего Восточного полигона, а также подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, снизится показатель профицита парка", — отметила Ольховская.
В том числе одним из существенных вызовов для вагоностроительного комплекса Ольховская отметила высокую стоимость заемных средств. Нивелировать этот аспект может ЦБ путем снижения ключевой ставки.
Проблема профицита мощностей вагоностроительных заводов может быть нивелирована рынком. Решение лежит в плоскости обеспечения высокой конкурентности рынка вагоностроения, развития отраслевой науки и выпуска усовершенствованного подвижного состава.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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