https://ria.ru/20250411/ekonomika-2010610008.html

Россияне могут выиграть от торговой войны США и Китая, считает эксперт

Россияне могут выиграть от торговой войны США и Китая, считает эксперт - РИА Новости, 11.04.2025

Россияне могут выиграть от торговой войны США и Китая, считает эксперт

Торговая война США и Китая может сыграть на руку российским покупателям бытовой электроники: зарубежные поставщики начнут переориентацию на местный рынок,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:08:00+03:00

2025-04-11T05:08:00+03:00

2025-04-11T05:08:00+03:00

китай

сша

россия

дональд трамп

рэу имени г. в. плеханова

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Торговая война США и Китая может сыграть на руку российским покупателям бытовой электроники: зарубежные поставщики начнут переориентацию на местный рынок, принося с собой скидки на продукцию, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для многих стран утверждены повышенные ставки, хотя они пока и отсрочены. Но не для Китая - после ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина Китая для американских - 84%. "Вследствие тарифной войны между США и Китаем возможно частичное перенаправление товаропотоков. В связи с этим поставщики обоих государств могут напрямую или через третьи стороны увеличить экспорт в Россию", - отмечает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Складывающаяся ситуация означает интерес Китая к другим рынкам, включая Россию, добавляет доцент кафедры экономической теории того же вуза Екатерина Новикова. "При этом большое количество нереализованного товара может продаваться со скидкой, поэтому у российского потребителя есть все шансы выиграть на торговых спорах американцев с китайцами и купить товар на более выгодных условиях", - ожидает она. Впрочем, рассматривая именно рынок электроники в России, не стоит ожидать существенного увеличения импорта - последние данные о снижении продаж говорят о преобладании предложения над спросом, обращает внимание Прикладова "Однако если отечественные компании смогут получить значительные скидки от зарубежных поставщиков, то это расширит возможности розничных сетей по снижению цен для увеличения внутреннего спроса на электронику. В любом случае, нет предпосылок отрицательного воздействия на Россию, говоря о ценах на технику", - заключает она.

https://ria.ru/20250410/risk-2010465828.html

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html

китай

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, россия, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт, в мире