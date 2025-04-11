https://ria.ru/20250411/dubina-2010736315.html

В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить

В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить - РИА Новости, 11.04.2025

В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить

Рядовой Виктор Дубина артиллерийским ударом уничтожил бронетехнику и живую силу группировки ВСУ, вынудив их отступить, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:52:00+03:00

2025-04-11T14:52:00+03:00

2025-04-11T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рядовой Виктор Дубина артиллерийским ударом уничтожил бронетехнику и живую силу группировки ВСУ, вынудив их отступить, сообщили в Минобороны России."Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление. Гвардии рядовой Виктор Дубина получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Виктор оперативно навел орудие на цель и выполнил огневую задачу", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что все происходило на важном участке фронта. Дубина вместе с расчетом уничтожил основную часть бронетехники и личного состава ВСУ и вынудил их отступить. Как подчеркнули в министерстве, смелые и решительные действия рядового, а также слаженные и профессиональные маневры подразделения позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

https://ria.ru/20250311/podvig-2004366413.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность