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В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 11.04.2025 (обновлено: 17:13 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/dubina-2010736315.html
В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить
В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить - РИА Новости, 11.04.2025
В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить
Рядовой Виктор Дубина артиллерийским ударом уничтожил бронетехнику и живую силу группировки ВСУ, вынудив их отступить, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:52:00+03:00
2025-04-11T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рядовой Виктор Дубина артиллерийским ударом уничтожил бронетехнику и живую силу группировки ВСУ, вынудив их отступить, сообщили в Минобороны России."Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление. Гвардии рядовой Виктор Дубина получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Виктор оперативно навел орудие на цель и выполнил огневую задачу", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что все происходило на важном участке фронта. Дубина вместе с расчетом уничтожил основную часть бронетехники и личного состава ВСУ и вынудил их отступить. Как подчеркнули в министерстве, смелые и решительные действия рядового, а также слаженные и профессиональные маневры подразделения позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.
https://ria.ru/20250311/podvig-2004366413.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить

МО РФ: рядовой Дубина уничтожил технику и живую силу ВСУ и вынудил их отступить

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рядовой Виктор Дубина артиллерийским ударом уничтожил бронетехнику и живую силу группировки ВСУ, вынудив их отступить, сообщили в Минобороны России.
"Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление. Гвардии рядовой Виктор Дубина получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Виктор оперативно навел орудие на цель и выполнил огневую задачу", — рассказали в ведомстве.
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Отмечается, что все происходило на важном участке фронта. Дубина вместе с расчетом уничтожил основную часть бронетехники и личного состава ВСУ и вынудил их отступить.
Как подчеркнули в министерстве, смелые и решительные действия рядового, а также слаженные и профессиональные маневры подразделения позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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