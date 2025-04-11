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В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 11.04.2025
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16:16 11.04.2025 (обновлено: 17:01 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html
В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек
В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 11.04.2025
В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек
Дело возбудили в Якутии после ДТП, в котором погибли пять человек, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:16:00+03:00
2025-04-11T17:01:00+03:00
происшествия
россия
алдан
алданский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Дело возбудили в Якутии после ДТП, в котором погибли пять человек, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что пятеро пассажиров Toyota Prius погибли при столкновении с Камазом в Якутии. Как отметили в прокуратуре, ДТП произошло на федеральной трассе "Лена" в пяти километрах от города Алдан. "Обстоятельства ДТП уточняются. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям дорожно транспортного происшествия, соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и другим вопросам... Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек - ред.)", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250408/dtp-2010119687.html
россия
алдан
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происшествия, россия, алдан, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Алдан, Алданский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек

В Якутии завели дело после гибели 5 человек при столкновении иномарки с Камазом

© Фото : МЧС ЯкутииДТП в Якутии, в результате которого погибли пять человек
ДТП в Якутии, в результате которого погибли пять человек - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : МЧС Якутии
ДТП в Якутии, в результате которого погибли пять человек
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ЯКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Дело возбудили в Якутии после ДТП, в котором погибли пять человек, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что пятеро пассажиров Toyota Prius погибли при столкновении с Камазом в Якутии.
Как отметили в прокуратуре, ДТП произошло на федеральной трассе "Лена" в пяти километрах от города Алдан.
"Обстоятельства ДТП уточняются. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям дорожно транспортного происшествия, соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и другим вопросам... Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек - ред.)", - сообщает пресс-служба.
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ПроисшествияРоссияАлданАлданский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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