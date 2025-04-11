https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html

В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек

В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 11.04.2025

В Якутии возбудили дело после ДТП, в котором погибли пять человек

Дело возбудили в Якутии после ДТП, в котором погибли пять человек, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:16:00+03:00

2025-04-11T16:16:00+03:00

2025-04-11T17:01:00+03:00

происшествия

россия

алдан

алданский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010620757_0:68:726:476_1920x0_80_0_0_3b5cb2b62b6bfc908a04465db3a9c588.jpg

ЯКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Дело возбудили в Якутии после ДТП, в котором погибли пять человек, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что пятеро пассажиров Toyota Prius погибли при столкновении с Камазом в Якутии. Как отметили в прокуратуре, ДТП произошло на федеральной трассе "Лена" в пяти километрах от города Алдан. "Обстоятельства ДТП уточняются. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям дорожно транспортного происшествия, соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и другим вопросам... Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек - ред.)", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20250408/dtp-2010119687.html

россия

алдан

алданский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, алдан, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)