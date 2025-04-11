https://ria.ru/20250411/dtp-2010671944.html

В Тюмени машина скорой помощи столкнулась с BMW, есть пострадавшие

В Тюмени машина скорой помощи столкнулась с BMW, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.04.2025

В Тюмени машина скорой помощи столкнулась с BMW, есть пострадавшие

Машина скорой помощи и BMW столкнулись на перекрестке в Тюмени, в опрокинувшемся от удара спецавтомобиле травмы получили два человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:06:00+03:00

2025-04-11T12:06:00+03:00

2025-04-11T12:45:00+03:00

происшествия

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Машина скорой помощи и BMW столкнулись на перекрестке в Тюмени, в опрокинувшемся от удара спецавтомобиле травмы получили два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области. "На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW, от удара скорая помощь опрокинулись. По предварительным данным, скорая помощь двигалась через перекресток с включенными спецсигналами. Больных в ней не было. В ДТП пострадали 2 человека, которые ехали в машине скорой помощи. Предварительно, тяжелых травм они не получили. Обстоятельства ДТП выясняются", - указано в сообщении. В региональном депздраве пояснили, что попавшая в аварию бригада скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами направлялась на срочный вызов. В 11.48 на место происшествия вызвали еще одну бригаду скорой медпомощи. После осмотра и оказания помощи двух пострадавших медработников доставили в Областную клиническую больницу №2.

https://ria.ru/20250411/barnaul-2010642413.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, тюменская область