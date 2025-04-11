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В Тюмени машина скорой помощи столкнулась с BMW, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.04.2025
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12:06 11.04.2025 (обновлено: 12:45 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/dtp-2010671944.html
В Тюмени машина скорой помощи столкнулась с BMW, есть пострадавшие
В Тюмени машина скорой помощи столкнулась с BMW, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.04.2025
В Тюмени машина скорой помощи столкнулась с BMW, есть пострадавшие
Машина скорой помощи и BMW столкнулись на перекрестке в Тюмени, в опрокинувшемся от удара спецавтомобиле травмы получили два человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:06:00+03:00
2025-04-11T12:45:00+03:00
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Машина скорой помощи и BMW столкнулись на перекрестке в Тюмени, в опрокинувшемся от удара спецавтомобиле травмы получили два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области. "На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW, от удара скорая помощь опрокинулись. По предварительным данным, скорая помощь двигалась через перекресток с включенными спецсигналами. Больных в ней не было. В ДТП пострадали 2 человека, которые ехали в машине скорой помощи. Предварительно, тяжелых травм они не получили. Обстоятельства ДТП выясняются", - указано в сообщении. В региональном депздраве пояснили, что попавшая в аварию бригада скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами направлялась на срочный вызов. В 11.48 на место происшествия вызвали еще одну бригаду скорой медпомощи. После осмотра и оказания помощи двух пострадавших медработников доставили в Областную клиническую больницу №2.
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени машина скорой помощи столкнулась с BMW, есть пострадавшие

В Тюмени при столкновении скорой помощи и BMW пострадали два человека

© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской областиНа месте ДТП с участием машины скорой помощи и BMW в Тюмени
На месте ДТП с участием машины скорой помощи и BMW в Тюмени - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области
На месте ДТП с участием машины скорой помощи и BMW в Тюмени
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Машина скорой помощи и BMW столкнулись на перекрестке в Тюмени, в опрокинувшемся от удара спецавтомобиле травмы получили два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
"На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени столкнулись автомобиль скорой помощи и BMW, от удара скорая помощь опрокинулись. По предварительным данным, скорая помощь двигалась через перекресток с включенными спецсигналами. Больных в ней не было. В ДТП пострадали 2 человека, которые ехали в машине скорой помощи. Предварительно, тяжелых травм они не получили. Обстоятельства ДТП выясняются", - указано в сообщении.
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской областиНа месте ДТП с участием машины скорой помощи и BMW в Тюмени
На месте ДТП с участием машины скорой помощи и BMW в Тюмени - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области
На месте ДТП с участием машины скорой помощи и BMW в Тюмени
В региональном депздраве пояснили, что попавшая в аварию бригада скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами направлялась на срочный вызов. В 11.48 на место происшествия вызвали еще одну бригаду скорой медпомощи. После осмотра и оказания помощи двух пострадавших медработников доставили в Областную клиническую больницу №2.
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