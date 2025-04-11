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Украинские дроны атаковали село в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
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12:05 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/drony-2010671414.html
Украинские дроны атаковали село в Курской области
Украинские дроны атаковали село в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
Украинские дроны атаковали село в Курской области
Украинские дроны атаковали село в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная, а также шесть автомобилей и трактор, сообщил врио... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:05:00+03:00
2025-04-11T12:05:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские дроны атаковали село в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная, а также шесть автомобилей и трактор, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Атаке украинских дронов сегодня подверглось село Быканово Обоянского района. В результате ударов БПЛА повреждения зафиксированы в 16 жилых домах, здании школы, котельной — выбиты стекла, посечены фасады. Серьёзных разрушений нет. Также повреждения получили 6 автомобилей и 1 трактор", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что саперы завершили проверку территории, взрывоопасных предметов не обнаружено. "Ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут пленкой, также будут произведены замеры для последующей замены стеклопакета. Все другие повреждения также будут устранены", - добавил Хинштейн. Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Украинские дроны атаковали село в Курской области

Украинские дроны атаковали село Быканово в Курской области, повреждены 16 домов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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КУРСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские дроны атаковали село в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная, а также шесть автомобилей и трактор, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Атаке украинских дронов сегодня подверглось село Быканово Обоянского района. В результате ударов БПЛА повреждения зафиксированы в 16 жилых домах, здании школы, котельной — выбиты стекла, посечены фасады. Серьёзных разрушений нет. Также повреждения получили 6 автомобилей и 1 трактор", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Отмечается, что саперы завершили проверку территории, взрывоопасных предметов не обнаружено.
"Ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут пленкой, также будут произведены замеры для последующей замены стеклопакета. Все другие повреждения также будут устранены", - добавил Хинштейн.
Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.
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ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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