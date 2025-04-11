https://ria.ru/20250411/drony-2010671414.html

Украинские дроны атаковали село в Курской области

Украинские дроны атаковали село в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025

Украинские дроны атаковали село в Курской области

Украинские дроны атаковали село в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная, а также шесть автомобилей и трактор, сообщил врио... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:05:00+03:00

2025-04-11T12:05:00+03:00

2025-04-11T12:05:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские дроны атаковали село в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная, а также шесть автомобилей и трактор, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Атаке украинских дронов сегодня подверглось село Быканово Обоянского района. В результате ударов БПЛА повреждения зафиксированы в 16 жилых домах, здании школы, котельной — выбиты стекла, посечены фасады. Серьёзных разрушений нет. Также повреждения получили 6 автомобилей и 1 трактор", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что саперы завершили проверку территории, взрывоопасных предметов не обнаружено. "Ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут пленкой, также будут произведены замеры для последующей замены стеклопакета. Все другие повреждения также будут устранены", - добавил Хинштейн. Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250301/obstrel-2002514101.html

курская область

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происшествия, курская область, александр хинштейн