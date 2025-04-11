https://ria.ru/20250411/drony-2010671414.html
Украинские дроны атаковали село в Курской области
Украинские дроны атаковали село в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
Украинские дроны атаковали село в Курской области
Украинские дроны атаковали село в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная, а также шесть автомобилей и трактор, сообщил врио... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:05:00+03:00
2025-04-11T12:05:00+03:00
2025-04-11T12:05:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
КУРСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские дроны атаковали село в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная, а также шесть автомобилей и трактор, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Атаке украинских дронов сегодня подверглось село Быканово Обоянского района. В результате ударов БПЛА повреждения зафиксированы в 16 жилых домах, здании школы, котельной — выбиты стекла, посечены фасады. Серьёзных разрушений нет. Также повреждения получили 6 автомобилей и 1 трактор", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что саперы завершили проверку территории, взрывоопасных предметов не обнаружено. "Ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут пленкой, также будут произведены замеры для последующей замены стеклопакета. Все другие повреждения также будут устранены", - добавил Хинштейн. Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20250301/obstrel-2002514101.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Украинские дроны атаковали село в Курской области
Украинские дроны атаковали село Быканово в Курской области, повреждены 16 домов