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В Курской области при атаке дрона на автомобиль погиб мирный житель
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погиб мирный житель - РИА Новости, 11.04.2025
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погиб мирный житель
Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Кореневском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T20:34:00+03:00
2025-04-11T20:34:00+03:00
2025-04-11T21:34:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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курская область
курск
александр хинштейн
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КУРСК, 11 апр — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Кореневском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. К огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Водитель, который вез его из Курска, не пострадал", — написал руководитель региона.Он также напомнил о запрете въезда в населенные пункты, расположенные в курском приграничье."Несмотря на активное продвижение наших войск, враг не оставляет попыток разрушить нашу инфраструктуру и ранить мирных жителей. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно!" — подчеркнул Хинштейн.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.В конце прошлого месяца армия взяла под контроль село Гоголевка, а во вторник, 8 апреля, Гуево.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 73 645 военных и 405 танков.
https://ria.ru/20250410/pomosch-2010398221.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, происшествия, курская область, курск, александр хинштейн
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Курск, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погиб мирный житель
Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области