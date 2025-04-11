https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010622202.html

Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле

Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле - РИА Новости, 11.04.2025

Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле

Заявления Москвы и Вашингтона по итогам переговоров в Стамбуле показали наличие политической воли у сторон, необходимо подкрепить их результатами, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:41:00+03:00

2025-04-11T07:41:00+03:00

2025-04-11T07:42:00+03:00

россия

сша

в мире

стамбул

александр дарчиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010398499_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_b4d5e051d809d31e6e0cffbbb151e7e4.jpg

АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Заявления Москвы и Вашингтона по итогам переговоров в Стамбуле показали наличие политической воли у сторон, необходимо подкрепить их результатами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли. Мы не вмешиваемся в сам переговорный процесс. Конечно же, будет очень хорошо, когда эти переговоры принесут конкретные результаты", - заявил собеседник агентства.Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.

https://ria.ru/20250410/gosdep-2010582925.html

россия

сша

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, стамбул, александр дарчиев