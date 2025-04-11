Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле
Заявления по итогам встречи России и США показали наличие политической воли
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль делегации США заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле
Автомобиль делегации США заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Заявления Москвы и Вашингтона по итогам переговоров в Стамбуле показали наличие политической воли у сторон, необходимо подкрепить их результатами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли. Мы не вмешиваемся в сам переговорный процесс. Конечно же, будет очень хорошо, когда эти переговоры принесут конкретные результаты", - заявил собеседник агентства.
Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
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