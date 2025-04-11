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Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле - РИА Новости, 11.04.2025
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07:41 11.04.2025 (обновлено: 07:42 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010622202.html
Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле
Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле - РИА Новости, 11.04.2025
Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле
Заявления Москвы и Вашингтона по итогам переговоров в Стамбуле показали наличие политической воли у сторон, необходимо подкрепить их результатами, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:41:00+03:00
2025-04-11T07:42:00+03:00
россия
сша
в мире
стамбул
александр дарчиев
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Заявления Москвы и Вашингтона по итогам переговоров в Стамбуле показали наличие политической воли у сторон, необходимо подкрепить их результатами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли. Мы не вмешиваемся в сам переговорный процесс. Конечно же, будет очень хорошо, когда эти переговоры принесут конкретные результаты", - заявил собеседник агентства.Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
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россия, сша, в мире, стамбул, александр дарчиев
Россия, США, В мире, Стамбул, Александр Дарчиев
Источник рассказал об итогах встречи России и США в Стамбуле

Заявления по итогам встречи России и США показали наличие политической воли

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль делегации США заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле
Автомобиль делегации США заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль делегации США заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Заявления Москвы и Вашингтона по итогам переговоров в Стамбуле показали наличие политической воли у сторон, необходимо подкрепить их результатами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли. Мы не вмешиваемся в сам переговорный процесс. Конечно же, будет очень хорошо, когда эти переговоры принесут конкретные результаты", - заявил собеседник агентства.
Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил в четверг журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Госдеп раскрыл детали переговоров России и США
10 апреля, 21:34
 
РоссияСШАВ миреСтамбулАлександр Дарчиев
 
 
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