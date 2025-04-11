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Россия продолжит диалог с новой администрацией США, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.04.2025
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10:56 11.04.2025 (обновлено: 11:50 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/dialog-2010649111.html
Россия продолжит диалог с новой администрацией США, заявил Нарышкин
Россия продолжит диалог с новой администрацией США, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.04.2025
Россия продолжит диалог с новой администрацией США, заявил Нарышкин
Россия продолжит диалог с новой администрацией США, в том числе по обмену заключенными, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:56:00+03:00
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россия
сергей нарышкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
москва
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия продолжит диалог с новой администрацией США, в том числе по обмену заключенными, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе по вопросу, который вы упомянули ", - сказал Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о продолжении контактов Москвы и Вашингтона по теме обмена заключенными.ФСБ России в четверг сообщила, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, также имеющая российское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.
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россия, сергей нарышкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, москва, в мире
Россия, Сергей Нарышкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США, Москва, В мире
Россия продолжит диалог с новой администрацией США, заявил Нарышкин

Нарышкин: РФ продолжит диалог с США, в том числе по обмену заключёнными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия продолжит диалог с новой администрацией США, в том числе по обмену заключенными, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе по вопросу, который вы упомянули ", - сказал Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о продолжении контактов Москвы и Вашингтона по теме обмена заключенными.
ФСБ России в четверг сообщила, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, также имеющая российское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.
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РоссияСергей НарышкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАМоскваВ мире
 
 
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