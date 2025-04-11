https://ria.ru/20250411/dialog-2010649111.html

Россия продолжит диалог с новой администрацией США, заявил Нарышкин

Россия продолжит диалог с новой администрацией США, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.04.2025

Россия продолжит диалог с новой администрацией США, заявил Нарышкин

Россия продолжит диалог с новой администрацией США, в том числе по обмену заключенными, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:56:00+03:00

2025-04-11T10:56:00+03:00

2025-04-11T11:50:00+03:00

россия

сергей нарышкин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия продолжит диалог с новой администрацией США, в том числе по обмену заключенными, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе по вопросу, который вы упомянули ", - сказал Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о продолжении контактов Москвы и Вашингтона по теме обмена заключенными.ФСБ России в четверг сообщила, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, также имеющая российское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.

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Ольга Фомченкова

россия, сергей нарышкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, москва, в мире