Депутат попросил проверить банки на предмет халатности при реализации ИЖС
Депутат Якубовский попросил СК проверить банки, аккредитовавшие застройщиков ИЖС
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать проверку действий кредитных организаций, аккредитовавших застройщиков, которые совершили мошеннические действия в отношении граждан, пострадавших при реализации индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на предмет халатности и превышения полномочий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении сказано, что на имя Якубовского поступает множество обращений граждан, пострадавших при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. По словам депутата, данная проблема носит системный характер и затрагивает тысячи семей по всей стране. Отмечается, что граждане оформляли ипотечные кредиты, в том числе по льготным государственным программам, таким как семейная ипотека, сельская ипотека и другие.
В документе отмечается, что одним из обязательных условий получения кредита было заключение договора с подрядной организацией, аккредитованной банком, что формировало у заемщиков полное доверие к такому застройщику. Однако, по словам парламентария, в ряде случаев подрядчики, прошедшие банковскую аккредитацию, оказывались недобросовестными, после перевода средств по кредиту на счета застройщиков граждане оставались без построенного жилья, но с долговыми обязательствами.
"Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, поручить организовать проверку действий кредитных организаций, аккредитовавших застройщиков, совершивших мошеннические действия в отношении граждан, на предмет возможных признаков соучастия, халатности либо превышения полномочий, повлекших массовое причинение имущественного вреда", - сказано в обращении на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Кроме того, депутат просит СК РФ дать правовую оценку факту получения банками двойной выгоды: во-первых, взыскание средств с пострадавших граждан, во-вторых, получение компенсаций от государства по программам льготного кредитования при этом же кредитном договоре.
В Госдуме попросили заблокировать сайт компании "МегаДом"
20 февраля, 08:37
Также Якубовский просит рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел по соответствующим фактам и системной проверке таких эпизодов в ключевых регионах - Татарстане, Сахалине, Краснодарском крае, Ленинградской и Костромской областях и других.
Парламентарий просит СК РФ высказать позицию по возможным законодательным изменениям, которые могли бы помочь восстановить нарушенные права граждан.
"Оставлять людей один на один с этой ситуацией считаем абсолютно недопустимым. Здесь необходима не только правовая оценка со стороны следственных органов, но и активное участие правительства в разработке комплексных мер восстановления нарушенных прав граждан. Речь идет не просто о поддержке - речь идет о восстановлении справедливости", - пояснил РИА Новости Якубовский.
В Татарстане расследуют дело об обманутых участниках ИЖС
19 декабря 2024, 16:33