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Депутат попросил проверить банки на предмет халатности при реализации ИЖС - РИА Новости, 11.04.2025
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04:14 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/deputat-2010608070.html
Депутат попросил проверить банки на предмет халатности при реализации ИЖС
Депутат попросил проверить банки на предмет халатности при реализации ИЖС - РИА Новости, 11.04.2025
Депутат попросил проверить банки на предмет халатности при реализации ИЖС
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать проверку действий... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:14:00+03:00
2025-04-11T04:14:00+03:00
россия
сахалин
краснодарский край
александр якубовский
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать проверку действий кредитных организаций, аккредитовавших застройщиков, которые совершили мошеннические действия в отношении граждан, пострадавших при реализации индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на предмет халатности и превышения полномочий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении сказано, что на имя Якубовского поступает множество обращений граждан, пострадавших при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. По словам депутата, данная проблема носит системный характер и затрагивает тысячи семей по всей стране. Отмечается, что граждане оформляли ипотечные кредиты, в том числе по льготным государственным программам, таким как семейная ипотека, сельская ипотека и другие. В документе отмечается, что одним из обязательных условий получения кредита было заключение договора с подрядной организацией, аккредитованной банком, что формировало у заемщиков полное доверие к такому застройщику. Однако, по словам парламентария, в ряде случаев подрядчики, прошедшие банковскую аккредитацию, оказывались недобросовестными, после перевода средств по кредиту на счета застройщиков граждане оставались без построенного жилья, но с долговыми обязательствами. "Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, поручить организовать проверку действий кредитных организаций, аккредитовавших застройщиков, совершивших мошеннические действия в отношении граждан, на предмет возможных признаков соучастия, халатности либо превышения полномочий, повлекших массовое причинение имущественного вреда", - сказано в обращении на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Кроме того, депутат просит СК РФ дать правовую оценку факту получения банками двойной выгоды: во-первых, взыскание средств с пострадавших граждан, во-вторых, получение компенсаций от государства по программам льготного кредитования при этом же кредитном договоре. Также Якубовский просит рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел по соответствующим фактам и системной проверке таких эпизодов в ключевых регионах - Татарстане, Сахалине, Краснодарском крае, Ленинградской и Костромской областях и других. Парламентарий просит СК РФ высказать позицию по возможным законодательным изменениям, которые могли бы помочь восстановить нарушенные права граждан. "Оставлять людей один на один с этой ситуацией считаем абсолютно недопустимым. Здесь необходима не только правовая оценка со стороны следственных органов, но и активное участие правительства в разработке комплексных мер восстановления нарушенных прав граждан. Речь идет не просто о поддержке - речь идет о восстановлении справедливости", - пояснил РИА Новости Якубовский.
https://ria.ru/20250228/stroitelstvo-2002089557.html
https://ria.ru/20250220/gosduma-2000461481.html
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россия, сахалин, краснодарский край, александр якубовский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Сахалин, Краснодарский край, Александр Якубовский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Депутат попросил проверить банки на предмет халатности при реализации ИЖС

Депутат Якубовский попросил СК проверить банки, аккредитовавшие застройщиков ИЖС

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать проверку действий кредитных организаций, аккредитовавших застройщиков, которые совершили мошеннические действия в отношении граждан, пострадавших при реализации индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на предмет халатности и превышения полномочий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении сказано, что на имя Якубовского поступает множество обращений граждан, пострадавших при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. По словам депутата, данная проблема носит системный характер и затрагивает тысячи семей по всей стране. Отмечается, что граждане оформляли ипотечные кредиты, в том числе по льготным государственным программам, таким как семейная ипотека, сельская ипотека и другие.
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В документе отмечается, что одним из обязательных условий получения кредита было заключение договора с подрядной организацией, аккредитованной банком, что формировало у заемщиков полное доверие к такому застройщику. Однако, по словам парламентария, в ряде случаев подрядчики, прошедшие банковскую аккредитацию, оказывались недобросовестными, после перевода средств по кредиту на счета застройщиков граждане оставались без построенного жилья, но с долговыми обязательствами.
"Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, поручить организовать проверку действий кредитных организаций, аккредитовавших застройщиков, совершивших мошеннические действия в отношении граждан, на предмет возможных признаков соучастия, халатности либо превышения полномочий, повлекших массовое причинение имущественного вреда", - сказано в обращении на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Кроме того, депутат просит СК РФ дать правовую оценку факту получения банками двойной выгоды: во-первых, взыскание средств с пострадавших граждан, во-вторых, получение компенсаций от государства по программам льготного кредитования при этом же кредитном договоре.
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Также Якубовский просит рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел по соответствующим фактам и системной проверке таких эпизодов в ключевых регионах - Татарстане, Сахалине, Краснодарском крае, Ленинградской и Костромской областях и других.
Парламентарий просит СК РФ высказать позицию по возможным законодательным изменениям, которые могли бы помочь восстановить нарушенные права граждан.
"Оставлять людей один на один с этой ситуацией считаем абсолютно недопустимым. Здесь необходима не только правовая оценка со стороны следственных органов, но и активное участие правительства в разработке комплексных мер восстановления нарушенных прав граждан. Речь идет не просто о поддержке - речь идет о восстановлении справедливости", - пояснил РИА Новости Якубовский.
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