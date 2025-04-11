https://ria.ru/20250411/britaniya-2010714743.html

В Госдуме назвали цель размещения британского контингента на Украине

В Госдуме назвали цель размещения британского контингента на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

В Госдуме назвали цель размещения британского контингента на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что подлинной целью британского военного контингента на Украине является стремление не к... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:59:00+03:00

2025-04-11T13:59:00+03:00

2025-04-11T13:59:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что подлинной целью британского военного контингента на Украине является стремление не к миротворческой миссии, а контроль над оставшимися ресурсами. Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. "Инициативы Британии пока остаются на уровне разговоров, а не конкретных действий. В то же время обсуждение ими размещения контингента на территории Украины иначе как продолжением колониальной политики назвать нельзя. Ее главная цель – установление контроля над оставшимися ресурсами, что не имеет ничего общего с миротворческой миссией", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, заявлениями об отправке военных на Украину западные страны заменяют реальные действия по установлению устойчивого мира и реальных гарантий безопасности. "Эти заявления носят явный провокационный характер", - сказал депутат. Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.

https://ria.ru/20250411/britanija-2010663388.html

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, алексей полищук