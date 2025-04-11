https://ria.ru/20250411/britaniya-2010662057.html

В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине

В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине

Планы Великобритании разместить военный контингент на Украине — это новая тактика игры вдолгую против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:52:00+03:00

2025-04-11T11:52:00+03:00

2025-04-11T11:54:00+03:00

украина

великобритания

россия

дмитрий белик

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Планы Великобритании разместить военный контингент на Украине — это новая тактика игры вдолгую против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То, что останется от Украины, — вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит, Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность страны на грани войны будет невысокой. Это игра вдолгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию", — сказал он.По мнению депутата, Брюссель и Лондон будут цепляться за любую возможность, чтобы вводить новые санкции против России, а попутно — навязывать ей угрозу войны с украинскими нацистами, стремясь не допустить развития нашей страны в условиях мирного времени.Как написала сегодня газета Telegraph, британские власти рассматривают вариант размещения военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. По одному из планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" предложат также помощь в обороне украинского неба и акваторий. В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита так называемой "коалиции желающих" заявил, что несколько стран планируют отправить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По информации Франс Пресс, о готовности отправить войска на Украину заявили только шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Великобритания, Франция и государства Прибалтики.Директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук назвал эти планы Лондона и Парижа подготовкой иностранной интервенции. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза для России и несет риск прямого боестолкновения.

https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

https://ria.ru/20250405/tayms-2009127150.html

https://ria.ru/20250409/predupredili-2010145862.html

украина

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

украина, великобритания, россия, дмитрий белик, эммануэль макрон