Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 11.04.2025 (обновлено: 11:54 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/britaniya-2010662057.html
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине
Планы Великобритании разместить военный контингент на Украине — это новая тактика игры вдолгую против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:52:00+03:00
2025-04-11T11:54:00+03:00
украина
великобритания
россия
дмитрий белик
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Планы Великобритании разместить военный контингент на Украине — это новая тактика игры вдолгую против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То, что останется от Украины, — вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит, Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность страны на грани войны будет невысокой. Это игра вдолгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию", — сказал он.По мнению депутата, Брюссель и Лондон будут цепляться за любую возможность, чтобы вводить новые санкции против России, а попутно — навязывать ей угрозу войны с украинскими нацистами, стремясь не допустить развития нашей страны в условиях мирного времени.Как написала сегодня газета Telegraph, британские власти рассматривают вариант размещения военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. По одному из планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" предложат также помощь в обороне украинского неба и акваторий. В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита так называемой "коалиции желающих" заявил, что несколько стран планируют отправить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По информации Франс Пресс, о готовности отправить войска на Украину заявили только шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Великобритания, Франция и государства Прибалтики.Директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук назвал эти планы Лондона и Парижа подготовкой иностранной интервенции. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза для России и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html
https://ria.ru/20250405/tayms-2009127150.html
https://ria.ru/20250409/predupredili-2010145862.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:0:2138:1603_1920x0_80_0_0_b9c60e6ac27af99e70950f1ce7c6094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, россия, дмитрий белик, эммануэль макрон
Украина, Великобритания, Россия, Дмитрий Белик, Эммануэль Макрон
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине

Депутат Белик заявил о новой тактике Британии игры вдолгую против России

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Планы Великобритании разместить военный контингент на Украине — это новая тактика игры вдолгую против России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То, что останется от Украины, — вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит, Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность страны на грани войны будет невысокой. Это игра вдолгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Коалиция имеет желание повоевать с Россией. Но не имеет возможности
4 апреля, 08:00
По мнению депутата, Брюссель и Лондон будут цепляться за любую возможность, чтобы вводить новые санкции против России, а попутно — навязывать ей угрозу войны с украинскими нацистами, стремясь не допустить развития нашей страны в условиях мирного времени.
Как написала сегодня газета Telegraph, британские власти рассматривают вариант размещения военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. По одному из планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" предложат также помощь в обороне украинского неба и акваторий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Так пишет "Таймс": Британия верна себе
5 апреля, 08:00
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита так называемой "коалиции желающих" заявил, что несколько стран планируют отправить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По информации Франс Пресс, о готовности отправить войска на Украину заявили только шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Великобритания, Франция и государства Прибалтики.
Директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук назвал эти планы Лондона и Парижа подготовкой иностранной интервенции. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза для России и несет риск прямого боестолкновения.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Помним Сталинград": в США предупредили Европу о конфликте с Россией
9 апреля, 05:36
 
УкраинаВеликобританияРоссияДмитрий БеликЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала