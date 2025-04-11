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В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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10:10 11.04.2025 (обновлено: 13:05 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/britaniya-2010638562.html
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Великобритании по размещению своего военного контингента на... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:10:00+03:00
2025-04-11T13:05:00+03:00
россия
украина
франция
дмитрий белик
эммануэль макрон
алексей полищук
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Великобритании по размещению своего военного контингента на Украине новой тактикой игры в долгую против России. Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. "Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То что останется от Украины – вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность в страну на грани войны будет невысокой. Это игра в долгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, британские власти добиваются того, чтобы Россия содержала крупную группировку на границе с Украиной, неся тем самым огромные расходы. "В ЕС и Британии будут цепляться за любую возможность, чтобы вводить новые санкции против России. Попутно нам будут навязывать угрозу войны с украинскими нацистами, стремясь не допустить развитие России в условиях мирного времени", - сказал депутат. Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html
https://ria.ru/20250404/zelenskij-2009449283.html
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россия, украина, франция, дмитрий белик, эммануэль макрон, алексей полищук, евросоюз
Россия, Украина, Франция, Дмитрий Белик, Эммануэль Макрон, Алексей Полищук, Евросоюз
В Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине

Депутат Белик: Британия перешла к новой тактике игры вдолгую против России

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Великобритании по размещению своего военного контингента на Украине новой тактикой игры в долгую против России.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией
5 марта, 17:48
"Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То что останется от Украины – вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность в страну на грани войны будет невысокой. Это игра в долгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, британские власти добиваются того, чтобы Россия содержала крупную группировку на границе с Украиной, неся тем самым огромные расходы.
ЕС и Британии будут цепляться за любую возможность, чтобы вводить новые санкции против России. Попутно нам будут навязывать угрозу войны с украинскими нацистами, стремясь не допустить развитие России в условиях мирного времени", - сказал депутат.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Зеленский надеется, что Франция и Британия отправят военных на Украину
4 апреля, 22:37
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Госдуме предупредили о последствиях размещения британских баз на Украине
17 января, 13:49
 
РоссияУкраинаФранцияДмитрий БеликЭммануэль МакронАлексей ПолищукЕвросоюз
 
 
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