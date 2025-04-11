https://ria.ru/20250411/britaniya-2010596735.html

Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай

Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай - РИА Новости, 11.04.2025

Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай

Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, что стало первой подобной поездкой за десятилетие, сообщает издание... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:10:00+03:00

2025-04-11T01:10:00+03:00

2025-04-11T01:10:00+03:00

в мире

китай

великобритания

тони радакин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, что стало первой подобной поездкой за десятилетие, сообщает издание Times. "Глава вооруженных сил Великобритании посетил Китай для проведения переговоров по безопасности в "нестабильном мире". Это первая поездка начальника штаба (в КНР - ред.) за десятилетие", - пишет издание. Отмечается, что Радакин обсудил с китайскими коллегами "укрепление военного сотрудничества" в сфере коммуникаций.

https://ria.ru/20241118/kitay-1984424228.html

китай

великобритания

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Дарья Буймова

в мире, китай, великобритания, тони радакин