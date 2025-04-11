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Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай - РИА Новости, 11.04.2025
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01:10 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/britaniya-2010596735.html
Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай
Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай - РИА Новости, 11.04.2025
Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай
Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, что стало первой подобной поездкой за десятилетие, сообщает издание... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:10:00+03:00
2025-04-11T01:10:00+03:00
в мире
китай
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, что стало первой подобной поездкой за десятилетие, сообщает издание Times. "Глава вооруженных сил Великобритании посетил Китай для проведения переговоров по безопасности в "нестабильном мире". Это первая поездка начальника штаба (в КНР - ред.) за десятилетие", - пишет издание. Отмечается, что Радакин обсудил с китайскими коллегами "укрепление военного сотрудничества" в сфере коммуникаций.
https://ria.ru/20241118/kitay-1984424228.html
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в мире, китай, великобритания, тони радакин
В мире, Китай, Великобритания, Тони Радакин
Глава штаба обороны ВС Британии впервые за десятилетие посетил Китай

Глава штаба обороны ВС Британии Радакин впервые за десятилетие посетил Китай

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, что стало первой подобной поездкой за десятилетие, сообщает издание Times.
"Глава вооруженных сил Великобритании посетил Китай для проведения переговоров по безопасности в "нестабильном мире". Это первая поездка начальника штаба (в КНР - ред.) за десятилетие", - пишет издание.
Отмечается, что Радакин обсудил с китайскими коллегами "укрепление военного сотрудничества" в сфере коммуникаций.
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В миреКитайВеликобританияТони Радакин
 
 
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