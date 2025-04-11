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Британия рассматривает размещение войск на Украине на пять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
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01:52 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/britanija-2010598748.html
Британия рассматривает размещение войск на Украине на пять лет, пишут СМИ
Британия рассматривает размещение войск на Украине на пять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Британия рассматривает размещение войск на Украине на пять лет, пишут СМИ
Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет, сообщает издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:52:00+03:00
2025-04-11T01:52:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет, сообщает издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию. "Telegraph удалось узнать, что Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками", - пишет издание. Отмечается, что главная цель развертывания состоит в помощи в подготовке и восстановлении вооруженных сил Украины, а также предоставлении им "столь необходимой передышки". Со временем иностранный контингент будет выведен поэтапно, последние военные покинут Украину примерно через пять лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009594621.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, мария захарова
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова
Британия рассматривает размещение войск на Украине на пять лет, пишут СМИ

Telegraph: Британия рассматривает размещение войск на Украине на пять лет

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет, сообщает издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию.
"Telegraph удалось узнать, что Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками", - пишет издание.
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Отмечается, что главная цель развертывания состоит в помощи в подготовке и восстановлении вооруженных сил Украины, а также предоставлении им "столь необходимой передышки". Со временем иностранный контингент будет выведен поэтапно, последние военные покинут Украину примерно через пять лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
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29 марта, 06:04
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронМария Захарова
 
 
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