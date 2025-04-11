https://ria.ru/20250411/brend-2010641817.html

Национальный бренд поможет креативным индустриям в продвижении на экспорт

Национальный бренд поможет креативным индустриям в продвижении на экспорт - РИА Новости, 11.04.2025

Национальный бренд поможет креативным индустриям в продвижении на экспорт

Национальный бренд и использование российской айдентики может помочь креативным брендам в продвижении за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:14:00+03:00

2025-04-11T10:14:00+03:00

2025-04-11T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Национальный бренд и использование российской айдентики может помочь креативным брендам в продвижении за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Помочь в этом может программа Российского экспортного центра "Сделано в России". Об этом рассказала руководитель проекта по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Кондакова в рамках форума АКИ х РАСО "PR для экспорта: как продвигать российские компании за рубежом", - говорится в сообщении."Мы провели серию фестивалей–ярмарок "Сделано в России" в ОАЭ и Китае и, несмотря на то, что они включали преимущественно продвижение товаров сектора АПК и народного потребления, РЭЦ интегрировал в интерактивную часть фестивалей элементы классического русского балета и спорта, что является лучшим отображением национального культурного кода России", – рассказала Кондакова на сессии "Как эффективно использовать русский культурный код в PR-стратегии".Она также отметила тренд в модной индустрии на активное использование современной русской айдентики в своих коллекциях, благодаря чему дизайнеры создают не только модную одежду, но и рассказывают миру о культурных особенностях страны."Русский культурный код включает в себя богатейшую историю, традиции, искусство и философию, которые могут быть использованы как механизм продвижения продукта, товара или услуги", – подчеркнула Кондакова."Для осуществления масштабного экспорта товаров народных художественных промыслов нужна переработка продукта с сохранением культурного ядра под конкретную аудиторию и страну. Нужно правильное "знакомство" и позиционирование, ведь в условиях усиления протекционистской политики экспорт НХП воспринимается прежде всего экспорт культуры. Мы должны понимать, что это будет экспорт товаров не ради выручки, а ради "мягкой силы". Нужна грамотная работа не только с продуктом, но и с контентом, продвигающим его. Изучение и интеграция в хайповые тренды, такие как Slaviccore, которые заставляют аудиторию "привыкать" к культурным паттернам и установкам другой страны", – отметила креативный директор Гжельского фарфорового завода Анастасия Праведнова.Также Кондакова отметила активную вовлеченность РЭЦ в работу над вопросом расширения мер поддержки для креативных индустрий в составе рабочей группы Министерства экономического развития РФ по формированию дорожных карт развития креативных индустрий в рамках Стратегии по развитию экономики до 2036 года.

https://ria.ru/20250410/rets-2010451848.html

https://ria.ru/20250404/rets-2009284851.html

https://ria.ru/20250402/rets-2008863547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, оаэ, китай, вэб.рф (вэб), экономика