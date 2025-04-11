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В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА
В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2025
В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-11T23:43:00+03:00
2025-04-11T23:43:00+03:00
2025-04-12T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
краснодар
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. "Краснодар. Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении. Через пару минут аналогичное предупреждение об угрозе атаки БПЛА распространили и на всю Кубань. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - сообщается в приложении.
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краснодарский край, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Краснодаре и Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников