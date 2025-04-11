https://ria.ru/20250411/bouz-2010771785.html

Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе

Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе - РИА Новости, 11.04.2025

Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе

На этой неделе американский политик заявил в интервью телеканалу CNBC, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена были сложности с главой киевского... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:42:00+03:00

2025-04-11T16:42:00+03:00

2025-04-11T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

энтони блинкен

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984075014_0:221:2048:1373_1920x0_80_0_0_ecf916d50c15049f040404455fc9f7bd.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о Владимире Зеленском. На этой неделе американский политик заявил в интервью телеканалу CNBC, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена были сложности с главой киевского режима, но это скрывали. "Блинкен знал, что Зеленский — некомпетентный, зацикленный на себе дурак. Они просто никому не говорили", — написал журналист. В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

https://ria.ru/20250411/dubinskiy-2010626225.html

https://ria.ru/20250410/dubinskiy-2010458813.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, энтони блинкен, сша, украина