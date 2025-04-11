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Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/bouz-2010771785.html
Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе
Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе - РИА Новости, 11.04.2025
Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе
На этой неделе американский политик заявил в интервью телеканалу CNBC, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена были сложности с главой киевского... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:42:00+03:00
2025-04-11T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о Владимире Зеленском. На этой неделе американский политик заявил в интервью телеканалу CNBC, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена были сложности с главой киевского режима, но это скрывали. "Блинкен знал, что Зеленский — некомпетентный, зацикленный на себе дурак. Они просто никому не говорили", — написал журналист. В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
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в мире, владимир зеленский, энтони блинкен, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, США, Украина
Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе

Журналист Боуз раскритиковал слова Блинкена о разногласиях с Зеленским

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о Владимире Зеленском.

На этой неделе американский политик заявил в интервью телеканалу CNBC, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена были сложности с главой киевского режима, но это скрывали.
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"Блинкен знал, что Зеленский — некомпетентный, зацикленный на себе дурак. Они просто никому не говорили", — написал журналист.

В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.

По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
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