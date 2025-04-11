Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе
Журналист Боуз раскритиковал слова Блинкена о разногласиях с Зеленским
Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о Владимире Зеленском.
На этой неделе американский политик заявил в интервью телеканалу CNBC, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена были сложности с главой киевского режима, но это скрывали.
На этой неделе американский политик заявил в интервью телеканалу CNBC, что у администрации бывшего президента США Джо Байдена были сложности с главой киевского режима, но это скрывали.
"Блинкен знал, что Зеленский — некомпетентный, зацикленный на себе дурак. Они просто никому не говорили", — написал журналист.
В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.