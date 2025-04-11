https://ria.ru/20250411/bomba-2010822154.html

Возле офиса железнодорожной компании в Афинах взорвалась бомба

Возле офиса железнодорожной компании в Афинах взорвалась бомба - РИА Новости, 11.04.2025

Возле офиса железнодорожной компании в Афинах взорвалась бомба

Бомба взорвалась возле офиса греческой железнодорожной компании Hellenic Train на проспекте Сингру в Афинах, пострадавших нет, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T22:58:00+03:00

2025-04-11T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Бомба взорвалась возле офиса греческой железнодорожной компании Hellenic Train на проспекте Сингру в Афинах, пострадавших нет, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. Взрыв бомбы произошел в 21:35 (время совпадает с московским). Взрыву предшествовал телефонный звонок с предупреждением о предстоящем взрыве. "По информации от полиции, неизвестный позвонил в газету "Эфимредиа тон синдактон" и на сайт Zoogla и сообщил, что возле офиса Hellenic Train заложена бомба, которая должна взорваться через 35 минут. Неизвестный предупредил, что это не шутка. Район был перекрыт полицией, а движение транспорта на проспекте Сингру остановлено. На место происшествия выехала группа специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов", - сообщил телеканал. Полиция обнаружила, что возле офиса компании был припаркован мотоцикл без номерных знаков, на котором была дорожная сумка. Пиротехники не смогли осуществить контролируемый взрыв, поскольку устройство взорвалось в указанное в телефонном звонке время, сообщило ТВ. Сила взрыва была такой, что его было слышно даже на площади Синтагма примерно в километре, где проходил митинг пенсионеров. По данным полиции, пострадавших нет, а ущерб, нанесенный взрывом, пока неизвестен, поскольку территория оцеплена до завершения расследования отделом по обезвреживанию взрывоопасных предметов и отделом уголовных расследований. На место происшествия также выехали шесть пожарных на двух машинах. Компания Hellenic Train находится в центре критики после железнодорожной трагедии 28 февраля 2023 года, когда в столкновении скоростного пассажирского поезда и грузового поезда погибли 57 человек, в основном студенты.

https://ria.ru/20241201/vuchich-1986729339.html

https://ria.ru/20250225/smi-2001546567.html

https://ria.ru/20250224/marsel-2001282061.html

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