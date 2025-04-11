Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским
Блинкен: у администрации Байдена были разногласия с Зеленским, но это скрывали
© AP Photo / Jacquelyn MartinЭнтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена были сложности с Владимиром Зеленским, но это скрывали, заявил бывший госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.
"Были ли у нас иногда разногласия с украинскими друзьями, включая президента Зеленского? Конечно. Показывали ли мы это на публике, когда это происходило? Нет", — сказал он, комментируя перепалку главы киевского режима с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
"Были ли у нас иногда разногласия с украинскими друзьями, включая президента Зеленского? Конечно. Показывали ли мы это на публике, когда это происходило? Нет", — сказал он, комментируя перепалку главы киевского режима с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.