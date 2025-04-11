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Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 11.04.2025 (обновлено: 17:21 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/blinken-2010637398.html
Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским
Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским - РИА Новости, 11.04.2025
Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским
У администрации президента США Джо Байдена были сложности с Владимиром Зеленским, но это скрывали, заявил бывший госсекретарь Энтони Блинкен в интервью... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:55:00+03:00
2025-04-11T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена были сложности с Владимиром Зеленским, но это скрывали, заявил бывший госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC. "Были ли у нас иногда разногласия с украинскими друзьями, включая президента Зеленского? Конечно. Показывали ли мы это на публике, когда это происходило? Нет", — сказал он, комментируя перепалку главы киевского режима с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20250411/dubinskiy-2010626225.html
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в мире, владимир зеленский, сша, джо байден, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским

Блинкен: у администрации Байдена были разногласия с Зеленским, но это скрывали

© AP Photo / Jacquelyn MartinЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена были сложности с Владимиром Зеленским, но это скрывали, заявил бывший госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.

"Были ли у нас иногда разногласия с украинскими друзьями, включая президента Зеленского? Конечно. Показывали ли мы это на публике, когда это происходило? Нет", — сказал он, комментируя перепалку главы киевского режима с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
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"Грабить слабые страны". В Киеве нашли неожиданного врага Украины
Вчера, 08:34
В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.

По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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