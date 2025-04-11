https://ria.ru/20250411/blinken-2010637398.html

Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским

Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским - РИА Новости, 11.04.2025

Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским

У администрации президента США Джо Байдена были сложности с Владимиром Зеленским, но это скрывали, заявил бывший госсекретарь Энтони Блинкен в интервью... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:55:00+03:00

2025-04-11T09:55:00+03:00

2025-04-11T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

сша

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена были сложности с Владимиром Зеленским, но это скрывали, заявил бывший госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC. "Были ли у нас иногда разногласия с украинскими друзьями, включая президента Зеленского? Конечно. Показывали ли мы это на публике, когда это происходило? Нет", — сказал он, комментируя перепалку главы киевского режима с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними возник конфликт. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

https://ria.ru/20250411/dubinskiy-2010626225.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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в мире, владимир зеленский, сша, джо байден, дональд трамп