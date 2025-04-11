https://ria.ru/20250411/blinken-2010597020.html

Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны

Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны - РИА Новости, 11.04.2025

Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC предупредил, что политика новой администрации во главе с Дональдом Трампом по ужесточению мер... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:20:00+03:00

2025-04-11T01:20:00+03:00

2025-04-11T01:20:00+03:00

китай

сша

европа

энтони блинкен

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984075014_0:221:2048:1373_1920x0_80_0_0_ecf916d50c15049f040404455fc9f7bd.jpg

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC предупредил, что политика новой администрации во главе с Дональдом Трампом по ужесточению мер контроля за импортом ведет страну к изоляции. "Мы имели дело с Китаем - 20% мирового ВВП, когда у нас единые подходы, как это было всего несколько месяцев назад, с партнерами в Европе, в восточной Азии, мы - 50-60% мирового ВВП. Китаю гораздо сложнее игнорировать такое. И это способ добиться результатов. Я боюсь, что мы направляемся туда, где вместо "Америка на первом месте" будет "Америка одинока", - сказал Блинкен. Как заявил Блинкен, последние действия Белого дома могут поставить перед другими странами вопрос доверия США. "Вернуть этого джина в бутылку будет сложно", - заявил бывший чиновник. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретным государством, а целью поставлено достижение баланса. Но уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли контрмер в адрес США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%, для Китая - 145% в связи с ответными шагами Пекина.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html

https://ria.ru/20250410/strany-2010503154.html

китай

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, европа, энтони блинкен, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире