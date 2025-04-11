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Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны - РИА Новости, 11.04.2025
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01:20 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/blinken-2010597020.html
Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны
Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны - РИА Новости, 11.04.2025
Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC предупредил, что политика новой администрации во главе с Дональдом Трампом по ужесточению мер... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:20:00+03:00
2025-04-11T01:20:00+03:00
китай
сша
европа
энтони блинкен
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC предупредил, что политика новой администрации во главе с Дональдом Трампом по ужесточению мер контроля за импортом ведет страну к изоляции. "Мы имели дело с Китаем - 20% мирового ВВП, когда у нас единые подходы, как это было всего несколько месяцев назад, с партнерами в Европе, в восточной Азии, мы - 50-60% мирового ВВП. Китаю гораздо сложнее игнорировать такое. И это способ добиться результатов. Я боюсь, что мы направляемся туда, где вместо "Америка на первом месте" будет "Америка одинока", - сказал Блинкен. Как заявил Блинкен, последние действия Белого дома могут поставить перед другими странами вопрос доверия США. "Вернуть этого джина в бутылку будет сложно", - заявил бывший чиновник. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретным государством, а целью поставлено достижение баланса. Но уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли контрмер в адрес США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%, для Китая - 145% в связи с ответными шагами Пекина.
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html
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китай, сша, европа, энтони блинкен, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Европа, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции страны

Блинкен: политика Трампа по контролю за импортом ведет США к изоляции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC предупредил, что политика новой администрации во главе с Дональдом Трампом по ужесточению мер контроля за импортом ведет страну к изоляции.
"Мы имели дело с Китаем - 20% мирового ВВП, когда у нас единые подходы, как это было всего несколько месяцев назад, с партнерами в Европе, в восточной Азии, мы - 50-60% мирового ВВП. Китаю гораздо сложнее игнорировать такое. И это способ добиться результатов. Я боюсь, что мы направляемся туда, где вместо "Америка на первом месте" будет "Америка одинока", - сказал Блинкен.
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Как заявил Блинкен, последние действия Белого дома могут поставить перед другими странами вопрос доверия США. "Вернуть этого джина в бутылку будет сложно", - заявил бывший чиновник.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретным государством, а целью поставлено достижение баланса. Но уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли контрмер в адрес США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%, для Китая - 145% в связи с ответными шагами Пекина.
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КитайСШАЕвропаЭнтони БлинкенДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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