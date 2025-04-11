https://ria.ru/20250411/biznes-2010600568.html

Юрист рассказал о штрафах за ведение бизнеса без уведомления органов

Юрист рассказал о штрафах за ведение бизнеса без уведомления органов - РИА Новости, 11.04.2025

Юрист рассказал о штрафах за ведение бизнеса без уведомления органов

Предприниматели, начавшие свой бизнес в общественно значимых и связанных с рисками для жизни и здоровья граждан сферах без уведомления органов, будут с конца... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:19:00+03:00

2025-04-11T02:19:00+03:00

2025-04-11T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Предприниматели, начавшие свой бизнес в общественно значимых и связанных с рисками для жизни и здоровья граждан сферах без уведомления органов, будут с конца июня 2025 года платить штрафы в размере до 48 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, законодательством установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) уведомлять уполномоченные госорганы о начале ведения отдельных видов бизнеса. В частности, такая обязанность возлагается на предпринимателей, которые ведут свою деятельность в общественно значимых сферах либо в сферах, связанных с рисками для жизни и здоровья граждан. "С конца июня 2025 года законодатель ужесточил наказание за ведение таких видов бизнеса без уведомления уполномоченных органов. Штрафы для должностных лиц составят от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 24 тысяч до 48 тысяч рублей. Сейчас суммы штрафов значительно ниже. При этом уполномоченные органы смогут привлекать предпринимателей не только за неуведомление, но и за ведение деятельности без уведомления. Предусматривается ответственность и за повторное совершение упомянутых нарушений. В этом случае штрафы будут достигать 60 тысяч рублей", - рассказал Хаминский. Юрист отметил, что уведомление о начале ведения бизнеса позволит контрольно-надзорным органам вовремя начать наблюдение за соблюдением обязательных требований, быть в курсе о новых субъектах предпринимательства, а также применять риск-ориентированный подход для профилактики нарушений. Кроме того, Хаминский перечислил работы и услуги, о которых предпринимателю необходимо уведомить органы. Он подчеркнул, что этот список устанавливается правительством РФ. "К таким видам деятельности отнесено более 80 позиций. Это, в частности, предоставление гостиничных услуг, предоставление услуг общественного питания, производство различной пищевой продукции (хлеба, молока и другие), производство пожарно-технической продукции, оказание социальных услуг, перевозки различных видов и т.д", - пояснил юрист.

https://ria.ru/20241223/biznes-1990760521.html

https://ria.ru/20240808/moskva-1964797097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), россия, экономика