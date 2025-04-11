https://ria.ru/20250411/biblioteka-2010640681.html

Стартовал конкурс молодых лидеров библиотечного дела "Будущее библиотек"

Стартовал конкурс молодых лидеров библиотечного дела "Будущее библиотек" - РИА Новости, 11.04.2025

Стартовал конкурс молодых лидеров библиотечного дела "Будущее библиотек"

В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева объявила о старте РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:06:00+03:00

2025-04-11T10:06:00+03:00

2025-04-11T10:06:00+03:00

российская государственная библиотека

российская государственная библиотека для молодежи

общество

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева объявила о старте первого Всероссийского конкурса для молодых лидеров библиотечного дела "Будущее библиотек": "Мы считаем очень важным познакомиться с проектами молодых библиотечных лидеров. Уверена, именно эти люди будут двигателями отрасли на местах. Уже сейчас они активно вливаются в процесс масштабной перезагрузки библиотечной сферы, которая началась в рамках национального проекта "Культура" и продолжается по нацпроекту "Семья"".Замминистра отметила рост посещаемости учреждений культуры: "У нас в стране почти 42 тысячи библиотек, в них работают более 100 тысяч библиотекарей. Приходят читатели всех возрастов. Посещаемость библиотек с 2021 года по 2024 год увеличилась на 40%. Библиотеки превращаются в инновационные центры городов и сел".Директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда продолжил: "Очень важно привлекать в наше дело молодых специалистов – ярких, энергичных, мотивированных. Молодые лидеры библиотечной отрасли должны глубоко разбираться в истории нашей страны, чувствовать локальный контекст, сохранять культурное наследие".Директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова рассказала о номинациях конкурса. Всего их четыре: "Руководитель коллектива", "Командный лидер", "Посол добровольчества" и "Популяризатор идей и событий".Эксперты из числа ведущих специалистов библиотечного дела и социально-культурной сферы сформируют шорт-лист в каждой номинации. Победителей определит открытое интернет-голосование. В сентябре будут подведены итоги конкурса.Конкурс для работников библиотек в возрасте до 35 лет проводится при поддержке Российской библиотечной ассоциации и портала "Культура.РФ". Учредитель – Министерство культуры Российской Федерации. Организаторами выступили Российская государственная библиотека для молодежи и Российская государственная библиотека.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская государственная библиотека, российская государственная библиотека для молодежи, общество