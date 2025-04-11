https://ria.ru/20250411/bezopasnost-2010608410.html

Российские ученые создали систему контроля контейнеров с помощью AR-очков

Российские ученые создали систему контроля контейнеров с помощью AR-очков - РИА Новости, 11.04.2025

Российские ученые создали систему контроля контейнеров с помощью AR-очков

Ученые российской Smart Engines создали систему для контроля содержимого грузовых контейнеров по одному взгляду с использованием очков дополненной реальности,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T04:26:00+03:00

2025-04-11T04:26:00+03:00

2025-04-11T04:26:00+03:00

технологии

экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ученые российской Smart Engines создали систему для контроля содержимого грузовых контейнеров по одному взгляду с использованием очков дополненной реальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок", - сказали в компании. Устройство позволит сотрудникам логистической отрасли и таможенным служащим быстро получать необходимую информацию о владельце, типе оборудования, серийном номере, габаритах и стране регистрации по одному взгляду на груз. "Встроенная в умные очки система на базе искусственного интеллекта автоматически распознает данные даже в сложных условиях: при слабом освещении, запыленности или экстремальном ракурсе съемки", - уточнили разработчики. Также технология идентифицирует гравировку пломб международного стандарта ISO 17712. Это дает возможность мгновенно идентифицировать грузы, а также выявлять случаи подмены компонентов пломбировочного устройства. "Новая технология позволяет автоматизировать логистические процедуры и таможенные проверки и существенно ускоряет оказание сюрвейерских услуг на всех этапах транспортировки грузов. Решение открывает путь к трансформации логистической отрасли в рамках индустрии 4.0 и формированию прозрачной и безопасной системы перевозок", - отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html

https://ria.ru/20191023/1560133331.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, экономика