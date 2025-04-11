https://ria.ru/20250411/bespilotnik-2010660695.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.04.2025
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:41:00+03:00
2025-04-11T11:41:00+03:00
2025-04-11T11:41:00+03:00
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250410/bespilotnik-2010578858.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник