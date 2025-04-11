https://ria.ru/20250411/bespilotnik-2010638766.html
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 11.04.2025
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:00:00+03:00
2025-04-11T10:00:00+03:00
2025-04-11T10:00:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20250410/sk-2010525900.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили беспилотник