https://ria.ru/20250411/bespilotnik-2010623831.html
Над Курской областью уничтожили два беспилотника
Над Курской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 11.04.2025
Над Курской областью уничтожили два беспилотника
Средства ПВО утром уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:04:00+03:00
2025-04-11T08:04:00+03:00
2025-04-11T08:08:00+03:00
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средства ПВО утром уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны России. "Около 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250411/pvo-2010619424.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Курской областью уничтожили два беспилотника
Минобороны: над Курской областью уничтожили два беспилотника