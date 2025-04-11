https://ria.ru/20250411/bespilotnik-2010623831.html

Над Курской областью уничтожили два беспилотника

Над Курской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 11.04.2025

Над Курской областью уничтожили два беспилотника

Средства ПВО утром уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:04:00+03:00

2025-04-11T08:04:00+03:00

2025-04-11T08:08:00+03:00

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средства ПВО утром уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны России. "Около 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250411/pvo-2010619424.html

курская область

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность