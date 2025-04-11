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В Хургаде умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа - РИА Новости, 11.04.2025
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10:23 11.04.2025 (обновлено: 11:17 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/batiskaf-2010643331.html
В Хургаде умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа
В Хургаде умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа - РИА Новости, 11.04.2025
В Хургаде умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа
В Египте умерла девочка из России, остававшаяся в больнице после крушения батискафа, заявил РИА Новости вице-консул генконсульства в Хургаде Никита Шилин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:23:00+03:00
2025-04-11T11:17:00+03:00
происшествия
крушение батискафа в хургаде
хургада
египет
россия
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КАИР, 11 апр — РИА Новости. В Египте умерла девочка из России, остававшаяся в больнице после крушения батискафа, заявил РИА Новости вице-консул генконсульства в Хургаде Никита Шилин."Она позавчера скончалась. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными, к сожалению", — сказал собеседник агентства.По его словам, девочка находилась на аппарате ИВЛ. Таким образом, число россиян, погибших в результате ЧП с батискафом, увеличилось до семи.В генконсульстве в Хургаде сообщали РИА Новости о начале репатриации тел погибших, расходы за это несут страховые компании.Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта, большую часть находившихся на борту спасли. Инцидент произошел с судном гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".По данным генконсульства, затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитана судна освободили под залог с условием не покидать место жительства.Как писал "Коммерсантъ", по предварительным данным, один из двух капитанов не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу. Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода.
https://ria.ru/20250402/rossija-2008900713.html
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происшествия, крушение батискафа в хургаде, хургада, египет, россия
Происшествия, Крушение батискафа в Хургаде, Хургада, Египет, Россия
В Хургаде умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа

Девочка, остававшаяся в Хургаде после крушения батискафа, умерла в больнице

© AP Photo / STRПоисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / STR
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде
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КАИР, 11 апр — РИА Новости. В Египте умерла девочка из России, остававшаяся в больнице после крушения батискафа, заявил РИА Новости вице-консул генконсульства в Хургаде Никита Шилин.
"Она позавчера скончалась. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными, к сожалению", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, девочка находилась на аппарате ИВЛ. Таким образом, число россиян, погибших в результате ЧП с батискафом, увеличилось до семи.
В генконсульстве в Хургаде сообщали РИА Новости о начале репатриации тел погибших, расходы за это несут страховые компании.
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Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта, большую часть находившихся на борту спасли. Инцидент произошел с судном гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".
По данным генконсульства, затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитана судна освободили под залог с условием не покидать место жительства.
Как писал "Коммерсантъ", по предварительным данным, один из двух капитанов не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу. Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода.
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ПроисшествияКрушение батискафа в ХургадеХургадаЕгипетРоссия
 
 
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