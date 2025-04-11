https://ria.ru/20250411/barnaul-2010642413.html

В Барнауле водитель не пропустил скорую с включенными сигналами

В Барнауле водитель не пропустил скорую с включенными сигналами - РИА Новости, 11.04.2025

В Барнауле водитель не пропустил скорую с включенными сигналами

Водитель не пропустил "скорую" с включенными сигналами в Барнауле, пострадали ее пассажиры, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:17:00+03:00

2025-04-11T10:17:00+03:00

2025-04-11T10:17:00+03:00

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БАРНАУЛ, 11 апр – РИА Новости. Водитель не пропустил "скорую" с включенными сигналами в Барнауле, пострадали ее пассажиры, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону. "В Барнауле на проспекте Калинина в районе дома №24 В произошло дорожно-транспортное происшествие... Предварительно установлено, что водитель-мужчина, 1975 года рождения, управляя автомобилем "Хендай Санта Фе", двигаясь по проспекту Калинина, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами… вследствие чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП два пассажира автомобиля скорой медицинской помощи получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Полицейские проводят проверку. В госавтоинспекции напоминают, что водители обязаны предоставлять преимущества в движении транспортным средствам с одновременно включенными звуковыми и специальными световыми сигналами.

https://ria.ru/20250328/moskva-2008042721.html

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происшествия, авто, барнаул