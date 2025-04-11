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В Ставрополе задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве банкомата - РИА Новости, 11.04.2025
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20:59 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/bankomat-2010813634.html
В Ставрополе задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве банкомата
В Ставрополе задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве банкомата - РИА Новости, 11.04.2025
В Ставрополе задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве банкомата
Полиция задержала двух мужчин, которые подорвали банкомат в Ставрополе, пытаясь похитить 4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T20:59:00+03:00
2025-04-11T20:59:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
кущевская
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ПЯТИГОРСК, 11 апр - РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые подорвали банкомат в Ставрополе, пытаясь похитить 4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Вчера ночью в полицию поступило сообщение о подрыве терминала в одном из торговых центров города Ставрополя с целью кражи денежных средств. По имеющимся данным, в банкомате находилось свыше четырех миллионов рублей. Задержанные доставлены в городской отдел внутренних дел для проведения следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что одного из фигурантов задержали на стационарном посту Госавтоинспекции вблизи станицы Кущевской, а его соучастника - в поселке Солнечнодольске. Корреспонденту РИА Новости в краевой прокуратуре рассказали, что в Ставрополе по данному факту возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, подозреваемые ранним утром в четверг пробрались в банк, где с помощью неустановленного взрывного устройства попытались повредить банкомат и похитить деньги. Фигуранты подозреваются в Покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).
https://ria.ru/20250306/bankomat-2003428821.html
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происшествия, ставрополь, россия, кущевская, ирина волк
Происшествия, Ставрополь, Россия, Кущевская, Ирина Волк
В Ставрополе задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве банкомата

В Ставрополе полиция задержала подозреваемых в подрыве банкомата с 4 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 апр - РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые подорвали банкомат в Ставрополе, пытаясь похитить 4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Вчера ночью в полицию поступило сообщение о подрыве терминала в одном из торговых центров города Ставрополя с целью кражи денежных средств. По имеющимся данным, в банкомате находилось свыше четырех миллионов рублей. Задержанные доставлены в городской отдел внутренних дел для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что одного из фигурантов задержали на стационарном посту Госавтоинспекции вблизи станицы Кущевской, а его соучастника - в поселке Солнечнодольске.
Корреспонденту РИА Новости в краевой прокуратуре рассказали, что в Ставрополе по данному факту возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, подозреваемые ранним утром в четверг пробрались в банк, где с помощью неустановленного взрывного устройства попытались повредить банкомат и похитить деньги.
Фигуранты подозреваются в Покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).
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ПроисшествияСтавропольРоссияКущевскаяИрина Волк
 
 
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