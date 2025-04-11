https://ria.ru/20250411/bankomat-2010813634.html

В Ставрополе задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве банкомата

В Ставрополе задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве банкомата - РИА Новости, 11.04.2025

В Ставрополе задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве банкомата

Полиция задержала двух мужчин, которые подорвали банкомат в Ставрополе, пытаясь похитить 4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T20:59:00+03:00

2025-04-11T20:59:00+03:00

2025-04-11T20:59:00+03:00

происшествия

ставрополь

россия

кущевская

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ПЯТИГОРСК, 11 апр - РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые подорвали банкомат в Ставрополе, пытаясь похитить 4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Вчера ночью в полицию поступило сообщение о подрыве терминала в одном из торговых центров города Ставрополя с целью кражи денежных средств. По имеющимся данным, в банкомате находилось свыше четырех миллионов рублей. Задержанные доставлены в городской отдел внутренних дел для проведения следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что одного из фигурантов задержали на стационарном посту Госавтоинспекции вблизи станицы Кущевской, а его соучастника - в поселке Солнечнодольске. Корреспонденту РИА Новости в краевой прокуратуре рассказали, что в Ставрополе по данному факту возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, подозреваемые ранним утром в четверг пробрались в банк, где с помощью неустановленного взрывного устройства попытались повредить банкомат и похитить деньги. Фигуранты подозреваются в Покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

https://ria.ru/20250306/bankomat-2003428821.html

https://ria.ru/20250306/podryv-2003447208.html

ставрополь

россия

кущевская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставрополь, россия, кущевская, ирина волк