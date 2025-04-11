https://ria.ru/20250411/azerbaydzhan-2010823190.html

Представитель Алиева раскрыл, что препятствует миру между Баку и Ереваном

Представитель Алиева раскрыл, что препятствует миру между Баку и Ереваном - РИА Новости, 11.04.2025

Представитель Алиева раскрыл, что препятствует миру между Баку и Ереваном

Представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что после согласования текста мирного договора между Баку и... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T23:21:00+03:00

2025-04-11T23:21:00+03:00

2025-04-11T23:24:00+03:00

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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что после согласования текста мирного договора между Баку и Ереваном остаются еще два основных препятствия. "Первая глава закрыта, поскольку мы потратили более двух лет на согласование текста мирного соглашения, которое Азербайджан разработал и предложил Армении... Но было бы неправильно думать, что все уже сделано и можно просто подписать. Вторая глава этой книги посвящена разрешению двух оставшихся серьезных препятствий. Это - наличие территориальных претензий Армении к Азербайджану, а также сохранение ряда ненужных институтов ОБСЕ (Минская группа – ред.)", - сказал представитель Алиева в интервью бразильскому изданию "Folha de S.Paulo". Амирбеков считает несправедливыми претензии армянской стороны, которые говорят, что данные условия являются новыми. "Мы добиваемся этого уже более двух лет. Считаем, что необходимо исключить из Конституции Армении пункты, которые противоречат букве и духу мирного соглашения. Мы не хотим давать даже гипотетического шанса кому-либо в будущем вернуться к этому конфликту. И если Армения искренне желает заключить мирное соглашение, ей нужно сделать все необходимое, чтобы изменить эту часть своей Конституции", - подчеркнул он. Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250410/es-2010566940.html

https://ria.ru/20250410/aliev-2010525224.html

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в мире, азербайджан, ильхам алиев, армения