https://ria.ru/20250411/avtobusy-2010768364.html

Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье

Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье - РИА Новости, 11.04.2025

Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье

Подмосковные перевозчики увеличат число автобусов и остановок на маршрутах до храмов и кладбищ в Вербное воскресенье, которое в этом году отмечается 13 апреля,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:27:00+03:00

2025-04-11T16:27:00+03:00

2025-04-11T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подмосковные перевозчики увеличат число автобусов и остановок на маршрутах до храмов и кладбищ в Вербное воскресенье, которое в этом году отмечается 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, на четырех маршрутах "Мострансавто" №№7, 41, 31 и 26 будет увеличено количество автобусов. Например, в Егорьевске на маршрут №7 "Дорожный участок — улица Владимирская" до Егорьевского городского кладбища добавят четыре автобуса. В Люберцах на маршрут №41 "станция Люберцы – Новолюберецкое кладбище" до Старого Люберецкого муниципального кладбища и Нового Люберецкого кладбища добавят три автобуса. Также в Балашихе на маршрут №26 "станция Железнодорожная – Дятловка" до Дятловского кладбища добавят один автобус, а на маршруте №31 "Балашиха-2 – Новский квартал" до Новского кладбища изменят класс автобусов и добавят еще один.

https://ria.ru/20250320/troyka-2006227448.html

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люберцы

егорьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), люберцы, егорьевск, мострансавто