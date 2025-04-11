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Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье - РИА Новости, 11.04.2025
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Новости Подмосковья
 
16:27 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/avtobusy-2010768364.html
Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье
Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье - РИА Новости, 11.04.2025
Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье
Подмосковные перевозчики увеличат число автобусов и остановок на маршрутах до храмов и кладбищ в Вербное воскресенье, которое в этом году отмечается 13 апреля,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:27:00+03:00
2025-04-11T16:27:00+03:00
новости подмосковья
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люберцы
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подмосковные перевозчики увеличат число автобусов и остановок на маршрутах до храмов и кладбищ в Вербное воскресенье, которое в этом году отмечается 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, на четырех маршрутах "Мострансавто" №№7, 41, 31 и 26 будет увеличено количество автобусов. Например, в Егорьевске на маршрут №7 "Дорожный участок — улица Владимирская" до Егорьевского городского кладбища добавят четыре автобуса. В Люберцах на маршрут №41 "станция Люберцы – Новолюберецкое кладбище" до Старого Люберецкого муниципального кладбища и Нового Люберецкого кладбища добавят три автобуса. Также в Балашихе на маршрут №26 "станция Железнодорожная – Дятловка" до Дятловского кладбища добавят один автобус, а на маршруте №31 "Балашиха-2 – Новский квартал" до Новского кладбища изменят класс автобусов и добавят еще один.
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московская область (подмосковье), люберцы, егорьевск, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Егорьевск, Мострансавто
Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье вырастет число автобусов до подмосковных кладбищ

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиЧисло автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье
Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Число автобусов до кладбищ Подмосковья увеличат в Вербное воскресенье
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подмосковные перевозчики увеличат число автобусов и остановок на маршрутах до храмов и кладбищ в Вербное воскресенье, которое в этом году отмечается 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, на четырех маршрутах "Мострансавто" №№7, 41, 31 и 26 будет увеличено количество автобусов. Например, в Егорьевске на маршрут №7 "Дорожный участок — улица Владимирская" до Егорьевского городского кладбища добавят четыре автобуса. В Люберцах на маршрут №41 "станция Люберцы – Новолюберецкое кладбище" до Старого Люберецкого муниципального кладбища и Нового Люберецкого кладбища добавят три автобуса.
Также в Балашихе на маршрут №26 "станция Железнодорожная – Дятловка" до Дятловского кладбища добавят один автобус, а на маршруте №31 "Балашиха-2 – Новский квартал" до Новского кладбища изменят класс автобусов и добавят еще один.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыЕгорьевскМострансавто
 
 
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