https://ria.ru/20250411/atomflot-2010723683.html

"Атомфлот" сделает подарок рыбаку, который проспал идущий мимо ледокол

"Атомфлот" сделает подарок рыбаку, который проспал идущий мимо ледокол - РИА Новости, 11.04.2025

"Атомфлот" сделает подарок рыбаку, который проспал идущий мимо ледокол

"Атомфлот" хочет подарить фотоальбом рыбаку, который поставил палатку на Енисее и проспал момент, когда буквально в нескольких метрах от нее прошел атомный... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:20:00+03:00

2025-04-11T14:20:00+03:00

2025-04-11T14:20:00+03:00

атомфлот

общество

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МУРМАНСК, 11 апр – РИА Новости. "Атомфлот" хочет подарить фотоальбом рыбаку, который поставил палатку на Енисее и проспал момент, когда буквально в нескольких метрах от нее прошел атомный ледокол "Арктика". В пятницу в нескольких группах в соцсети "ВКонтакте", в частности, "Охота и Рыбалка | Рыболовно Охотничье – Братство" появилось видео, на котором запечатлена синяя палатка на льду, а мимо нее, буквально в нескольких метрах, идет ледокол "Арктика". Голос за кадром, видимо, принадлежащий одному из приятелей находящегося в палатке рыбака, сообщает, что "лысый все проспал". "У рыбаков на Енисее есть примета, что клев лучше там, где канал проложил атомный ледокол. Самые отчаянные стараются не упустить поклевку под шум надвигающегося атомохода. Рыбаку из синей палатки мы подарим фотоальбом, чтобы он узнал, кого пропустил во сне", - сообщается в Telegram-канале "Атомфлота". "Атомфлот" предлагает рыбаку с крепким сном связаться с предприятием для получения фотоальбома.

https://ria.ru/20231208/ledokol-1914688413.html

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атомфлот, общество