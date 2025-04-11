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В Армении состоялся вечер в честь 80-летия Победы
В Армении состоялся вечер в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 11.04.2025
В Армении состоялся вечер в честь 80-летия Победы
Вечер, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в армянском городе Иджеван, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T21:01:00+03:00
2025-04-11T21:01:00+03:00
2025-04-11T21:03:00+03:00
армения
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
день победы
день победы. подготовка к празднику
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Вечер, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в армянском городе Иджеван, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в Армении. "В Иджеване (Тавушской области, в 130 километрах севернее Еревана - ред.) прошел вечер, посвященный 80-летию Победы. Программа называлась просто: "От героев былых времен"... Собралось более 150 человек. Из Иджевана, Дилижана, Сари Гюха, Вазашена, Гоша, Цахкавана. Те, кто бережно хранит историю — и передает ее от сердца к сердцу", - говорится в сообщении. Мероприятие было организовано в рамках проекта "Вечера Русского Дома в регионах". "Армения внесла колоссальный вклад в Победу. И сегодня мы исполняем песни, которые слушали наши бабушки и дедушки, чтобы молодежь прикоснулась к этому наследию", — сказал в приветственном слове директор Русского Дома в Армении Вадим Фефилов. Во время концерта Арам Гюрджян и Роберт Синдоян исполняли песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, звучали и армянские песни. Концерт завершился исполнением песни "Десятый наш десантный батальон", пели вместе — и старшее поколение и молодежь, отметили в пресс-службе. "Пусть наши дети будут настолько сильными, чтобы никогда не воевать" , — этими словами завершил вечер ведущий специалист Русского Дома Арам Гюрджян.
https://ria.ru/20250223/bagramjan-2001145159.html
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армения, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, день победы, день победы. подготовка к празднику, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Армения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)