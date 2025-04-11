Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве
В Москве сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о взятке
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыНачальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Матвей Иванов в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Начальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Матвей Иванов в суде
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичный суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Матвея Маратовича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 17 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Иванов - начальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания", ему вменяют получение взятки и мошенничество в особо крупном размере.
Подчеркивается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
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