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Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 11.04.2025
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14:31 11.04.2025 (обновлено: 14:37 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/arest-2010730596.html
Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве
Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 11.04.2025
Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве
Столичный суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве, сообщается в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:31:00+03:00
2025-04-11T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичный суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Матвея Маратовича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 17 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что Иванов - начальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания", ему вменяют получение взятки и мошенничество в особо крупном размере.Подчеркивается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве

В Москве сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о взятке

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыНачальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Матвей Иванов в суде
Начальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании Военно-строительная компания Матвей Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Начальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Матвей Иванов в суде
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичный суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Матвея Маратовича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 17 суток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Иванов - начальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания", ему вменяют получение взятки и мошенничество в особо крупном размере.
Подчеркивается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
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