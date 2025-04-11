https://ria.ru/20250411/arest-2010730596.html

Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве

Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 11.04.2025

Сотрудника военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве

Столичный суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве, сообщается в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:31:00+03:00

2025-04-11T14:31:00+03:00

2025-04-11T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичный суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Матвея Маратовича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 17 суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что Иванов - начальник строительного управления по ЦФО публично-правовой компании "Военно-строительная компания", ему вменяют получение взятки и мошенничество в особо крупном размере.Подчеркивается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

https://ria.ru/20250305/mvd-2003204476.html

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