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Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт - РИА Новости, 11.04.2025
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:31:00+03:00
2025-04-11T04:31:00+03:00
2025-04-11T04:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Перенести производство Apple в США невозможно. Это нереальная история... Вопрос логистики не так важен, но компоненты надо завозить. Это утопия", - сказал Муртазин. В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что компания Apple действительно задумывается об альтернативных путях, где не будет таких высоких пошлин, как в Китае. "Нужно понять, что эта тарифная война не может не захватить этот сегмент", - сказал он РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, apple, дональд трамп, денис кусков, эльдар муртазин, технологии, в мире
Китай, Apple, Дональд Трамп, Денис Кусков, Эльдар Муртазин, Технологии, В мире
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт
Муртазин назвал идею о переносе производства Apple из Китая в США утопией