Рейтинг@Mail.ru
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/apple-2010608600.html
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт - РИА Новости, 11.04.2025
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T04:31:00+03:00
2025-04-11T04:31:00+03:00
китай
apple
дональд трамп
денис кусков
эльдар муртазин
технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897824409_0:81:3087:1817_1920x0_80_0_0_8cbca83d6bb662226fb98f30396cbab0.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Перенести производство Apple в США невозможно. Это нереальная история... Вопрос логистики не так важен, но компоненты надо завозить. Это утопия", - сказал Муртазин. В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что компания Apple действительно задумывается об альтернативных путях, где не будет таких высоких пошлин, как в Китае. "Нужно понять, что эта тарифная война не может не захватить этот сегмент", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20250409/knr-2010221600.html
https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897824409_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_1129543d1e44a7b6d0a5c2470a7c99a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, apple, дональд трамп, денис кусков, эльдар муртазин, технологии, в мире
Китай, Apple, Дональд Трамп, Денис Кусков, Эльдар Муртазин, Технологии, В мире
Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт

Муртазин назвал идею о переносе производства Apple из Китая в США утопией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСмартфон iPhone 15
Смартфон iPhone 15 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Смартфон iPhone 15. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Эксперт рассказал, как Китай будет бороться с американскими пошлинами
9 апреля, 13:22
"Перенести производство Apple в США невозможно. Это нереальная история... Вопрос логистики не так важен, но компоненты надо завозить. Это утопия", - сказал Муртазин.
В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что компания Apple действительно задумывается об альтернативных путях, где не будет таких высоких пошлин, как в Китае. "Нужно понять, что эта тарифная война не может не захватить этот сегмент", - сказал он РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Деваться некуда: Трамп начал войну, а на поклон идти к России
8 апреля, 08:00
 
КитайAppleДональд ТрампДенис КусковЭльдар МуртазинТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала