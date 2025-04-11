https://ria.ru/20250411/apple-2010608600.html

Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт

Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт - РИА Новости, 11.04.2025

Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, считает эксперт

Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T04:31:00+03:00

2025-04-11T04:31:00+03:00

2025-04-11T04:31:00+03:00

китай

apple

дональд трамп

денис кусков

эльдар муртазин

технологии

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Перенести производство Apple из Китая в США невозможно, это утопия, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Перенести производство Apple в США невозможно. Это нереальная история... Вопрос логистики не так важен, но компоненты надо завозить. Это утопия", - сказал Муртазин. В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что компания Apple действительно задумывается об альтернативных путях, где не будет таких высоких пошлин, как в Китае. "Нужно понять, что эта тарифная война не может не захватить этот сегмент", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20250409/knr-2010221600.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, apple, дональд трамп, денис кусков, эльдар муртазин, технологии, в мире