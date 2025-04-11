https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута, заявил Аксенов
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута, заявил Аксенов - РИА Новости, 11.04.2025
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута, заявил Аксенов
В Крыму все пляжи очистили от мазута, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:07:00+03:00
2025-04-11T13:07:00+03:00
2025-04-11T13:47:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
сергей аксенов (политик)
керченский пролив
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
светлана радионова
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Крыму все пляжи очистили от мазута, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма."По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены. Выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона", — отметил руководитель региона.По его словам, в этом году в Крыму откроют 340 пляжей, на некоторых из них идут восстановительные работы.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС. Владельцам затонувших танкеров предъявили требования почти на 85 миллиардов рублей, заявила на прошлой неделе глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
https://ria.ru/20250407/sevastopol-2009807822.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, сергей аксенов (политик), керченский пролив, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество, светлана радионова
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Сергей Аксенов (политик), Керченский пролив, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество, Светлана Радионова
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута, заявил Аксенов
Аксенов: незначительные выбросы мазута не повлияют на курортный сезон в Крыму