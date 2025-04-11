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Афганистан обвинил ООН в манипулировании общественным мнением - РИА Новости, 11.04.2025
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06:28 11.04.2025 (обновлено: 06:29 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/afganistan-2010616529.html
Афганистан обвинил ООН в манипулировании общественным мнением
Афганистан обвинил ООН в манипулировании общественным мнением - РИА Новости, 11.04.2025
Афганистан обвинил ООН в манипулировании общественным мнением
Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана назвало доклад миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), посвященный влиянию... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:28:00+03:00
2025-04-11T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана назвало доклад миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), посвященный влиянию реализации закона о нравственности на различные аспекты жизни страны, далеким от действительности и основанном на слухах. Об этом новостному порталу Tolo news заявил пресс-секретарь министерства Саиф Уль-Ислам Хайбер."Некоторые организации пытаются манипулировать общественным мнением с помощью пропаганды, обвиняя во всем исламскую систему", - заявил Саиф Уль-Ислам Хайбер. В опубликованном накануне докладе МООНСА, в частности, говорится, что активная реализации закона о нравственности усугубит тяжелую экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане, в том числе повлияет на способность учреждений, фондов и программ ООН, а также национальных и международных НПО оказывать гуманитарную помощь и удовлетворять основные потребности миллионов афганцев. МООНСА также отметила далеко идущие социально-экономические последствия от внедрения этого закона для афганских мужчин и женщин, включая усиление ограничений на личное и частное пространство, а также на доступ женщин и девочек к общественным местам и здравоохранению, дресс-код и поездки. По мнению Хайбера, "Исламский эмират Афганистан (ИЭА - самоназвание государства при нынешнем правительстве) уважает права всех граждан и на данный момент предотвратил 1130 принудительных браков". "Кое-кто, в том числе и разведывательные организации, как и в прошлом, пытаются игнорировать достижения министерства и обвинять исламскую систему и, в частности, это министерство, основываясь на непроверенных слухах", - цитирует слова Хайбера Tolo news. МООНСА, ссылаясь на выводы Всемирного банка, заявила, что ограничения на образование и трудоустройство женщин со стороны Исламского эмирата могут ежегодно обходиться экономике Афганистана в 1,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241211/vlasti-1988539993.html
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в мире, афганистан, оон, всемирный банк
В мире, Афганистан, ООН, Всемирный банк
Афганистан обвинил ООН в манипулировании общественным мнением

Власти Афганистана отвергли доклад ООН, посвященный закону о нравственности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖенщины в Афганистане
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана назвало доклад миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), посвященный влиянию реализации закона о нравственности на различные аспекты жизни страны, далеким от действительности и основанном на слухах. Об этом новостному порталу Tolo news заявил пресс-секретарь министерства Саиф Уль-Ислам Хайбер.
"Некоторые организации пытаются манипулировать общественным мнением с помощью пропаганды, обвиняя во всем исламскую систему", - заявил Саиф Уль-Ислам Хайбер.
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В опубликованном накануне докладе МООНСА, в частности, говорится, что активная реализации закона о нравственности усугубит тяжелую экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане, в том числе повлияет на способность учреждений, фондов и программ ООН, а также национальных и международных НПО оказывать гуманитарную помощь и удовлетворять основные потребности миллионов афганцев.
МООНСА также отметила далеко идущие социально-экономические последствия от внедрения этого закона для афганских мужчин и женщин, включая усиление ограничений на личное и частное пространство, а также на доступ женщин и девочек к общественным местам и здравоохранению, дресс-код и поездки.
По мнению Хайбера, "Исламский эмират Афганистан (ИЭА - самоназвание государства при нынешнем правительстве) уважает права всех граждан и на данный момент предотвратил 1130 принудительных браков".
"Кое-кто, в том числе и разведывательные организации, как и в прошлом, пытаются игнорировать достижения министерства и обвинять исламскую систему и, в частности, это министерство, основываясь на непроверенных слухах", - цитирует слова Хайбера Tolo news.
МООНСА, ссылаясь на выводы Всемирного банка, заявила, что ограничения на образование и трудоустройство женщин со стороны Исламского эмирата могут ежегодно обходиться экономике Афганистана в 1,4 миллиарда долларов.
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