https://ria.ru/20250411/abramova-2010541749.html

"Выкупала из милиции": почему Высоцкий все равно предал красавицу Абрамову

"Выкупала из милиции": почему Высоцкий все равно предал красавицу Абрамову - РИА Новости, 11.04.2025

"Выкупала из милиции": почему Высоцкий все равно предал красавицу Абрамову

Она заложила фамильное кольцо, чтобы спасти незнакомца от милиции, а он взломал дверь ее комнаты с предложением руки и сердца. Неприступная красавица ВГИКа... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:45:00+03:00

2025-04-11T18:45:00+03:00

2025-04-11T18:45:00+03:00

москва

владимир высоцкий (автор песен)

вгик

театр на таганке

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961428900_0:275:2688:1787_1920x0_80_0_0_444ff33a2d0019a983b8de51337d5d2a.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Она заложила фамильное кольцо, чтобы спасти незнакомца от милиции, а он взломал дверь ее комнаты с предложением руки и сердца. Неприступная красавица ВГИКа Людмила Абрамова отказалась от карьеры в кино и родила двух сыновей Владимиру Высоцкому. А он предал ее ради иностранки. Та, что увела женатого мужчину, сама стала жертвой измены. О чем блестящая актриса жалела всю жизнь?Спасение пьяного поэтаСтудентку ВГИКа Людмилу Абрамову считали гордой и неприступной красавицей. На момент судьбоносной встречи в 1961 году ей было всего 22 года. Знакомство с 23-летним Высоцким произошло на съемках фильма "713-й просит посадку" и оказалось совсем не романтичным."Девушка, у вас есть деньги?" — окликнул ее нетрезвый молодой человек. Оказалось, будущий бард кутил с друзьями в ресторане и не смог расплатиться. Чек составлял астрономическую по тем временам сумму — 200 рублей. Администрация грозилась вызвать милицию.Людмила, пытаясь помочь незнакомцу, обежала общежитие, собирая деньги, но смогла насобирать только десять рублей. Чтобы спасти положение, она сняла с пальца фамильное кольцо и оставила его в залог.На следующий день Высоцкий не только вернул драгоценность, но и взломав замок ее комнаты, вошел со словами: "Девушка, выходите за меня замуж". Удивительно, но Абрамова согласилась, хотя они даже не знали имен друг друга.Некрасивая история с первой женойМало кто знает, но на момент знакомства Высоцкий был женат на Изольде Жуковой. Узнав об этом, Абрамова не прекратила отношения. Злые языки утверждали, что она сама стала разлучницей, уведя барда из семьи.Брак Высоцкого с Изольдой официально распался в мае 1965 года, но фактически их отношения разрушились гораздо раньше — когда Людмила забеременела. Первая жена была сильно ранена изменой мужа и его уходом.Этот факт Абрамова старалась не комментировать, но судьба приготовила ей суровый урок — то, что начинается с предательства, часто им же и заканчивается.Цена, которую она заплатилаОкружающие отговаривали Людмилу от романа с Высоцким, обвиняя его в неблагонадежности, пьянстве, ревности и вспыльчивом характере. Но влюбленная девушка никого не слушала.Высоцкий смог оформить отношения официально только спустя несколько лет, после развода с первой женой, — в 1965 году, когда их младшему сыну Никите исполнился год. К тому времени старшему, Аркадию, было уже три года.Владимир поставил условие: Абрамова должна оставить мечты о кино. Он не скрывал патологической ревности и не хотел, чтобы его жена появлялась на экранах. Талантливая актриса без колебаний пожертвовала карьерой ради семьи и любимого человека.Запои, измены и терпениеШестилетняя семейная жизнь с гением оказалась испытанием. В периоды трезвости он был нежным, заботливым мужем и отцом. Они с Людмилой строили планы, обсуждали будущее детей, он пел ей песни.Но зависимость от алкоголя регулярно брала верх. Абрамова собирала мужа по ресторанам, выкупала из милиции, выхаживала после запоев и никогда не упрекала. "Он уходил, я ждала. Это была моя роль", — вспоминала Абрамова годы спустя.Еще до официальной регистрации брака Высоцкий крутил романы на стороне. В 1962 году, когда Людмила была беременна Аркадием, его видели с актрисой Театра на Таганке. Она знала, но молчала. В 1966 году началась серьезная связь с актрисой Таганки Татьяной Иваненко, которая позже родила от Высоцкого дочь Анастасию. Друзья говорили, что он жил на два дома.Конец иллюзийНастоящий конец брака наступил в 1967 году, когда Высоцкий встретил французскую актрису Марину Влади на кинофестивале в Москве. С этого момента все рухнуло.Абрамова чувствовала неладное, но даже представить не могла, что муж по-настоящему влюбился. Узнав об изменах супруга последней, когда окружение Высоцкого уже вовсю обсуждало его роман с эффектной француженкой, она поступила с достоинством.Людмила собрала вещи, забрала детей и ушла. Удивительно, но она даже нашла оправдание гулящему мужу: "Он врал из-за того, что жалел меня. Володя знал, как сильно я его люблю, и, вероятно, считал, что я наложу на себя руки от горя".Неожиданная встреча двух соперницДраматичная встреча Абрамовой с Мариной Влади произошла на похоронах Высоцкого. К тому времени Людмила уже вышла замуж за инженера-механика Юрия Овчаренко и родила дочь Серафиму.Разлучница сидела рядом и пыталась выяснить, с кем еще у Высоцкого были романы. Абрамова не понимала, зачем этот разговор на похоронах, и ничем помочь не могла — после ухода из дома она больше не интересовалась личной жизнью бывшего мужа.Несмотря на боль от предательства, Людмила никогда не говорила плохо о Влади. Более того, она защищала Марину даже тогда, когда та решила продать архив Высоцкого на аукционе.Жизнь после генияПосле смерти барда Людмила Владимировна вошла в дирекцию музея имени Высоцкого и до конца своих дней работала над сохранением его памяти. Она скончалась в 2023 году, так и не сказав ни одного плохого слова о бывшем муже.Людмила не сожалела о браке с Высоцким, говоря, что ей достаточно быть женой гения и матерью его детей. Ей было немного жаль лишь о том, что они не встретились раньше.Абрамова так и не согласилась со статусом разлучницы, хотя многие считали измены Высоцкого кармическим бумерангом за то, что когда-то она увела его из семьи. Возможно, цена за любовь гения оказалась слишком высокой — красавица-актриса заплатила за нее карьерой, молодостью и несбывшимися мечтами.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир высоцкий (автор песен), вгик, театр на таганке